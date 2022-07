Qui pourra arrêter l’Angleterre, en chemin vers un premier sacre à l’Euro, sur son sol ? Il n’y a plus que deux équipes à pouvoir y prétendre : l’Allemagne et la France, qui s’affrontent ce mercredi (21h, à suivre en DIRECT commenté ) dans la deuxième demi-finale. Car mardi, la Suède a subi, comme tous ses prédécesseurs dans cette compétition, la loi d’une équipe bien au-dessus dans les deux surfaces.

"Je pense qu’elles (les joueuses) ont déjà montré à plusieurs reprises qu’elles étaient très résilientes. On a réussi à se frayer un chemin. Les joueuses sur le terrain ont trouvé un moyen de s’extirper de la pression. Je suis si fière d’elles", a confié, après la rencontre à la BBC, la coach qui n’est plus qu’à un match d’un deuxième titre consécutif à l’Euro. Car même si le score large (4-0) le laisse penser, rien n’a été facile pour la troupe de Sarina Wiegman, qui a longtemps souffert face aux médaillées d’argent des Jeux de Tokyo. Stina Blackstenius et ses partenaires se sont mis en évidence dès les premières secondes de la partie, obligeant Mary Earps à lancer un festival de parades qui allait les laisser fanny :, a confié, après la rencontre à lala coach qui n’est plus qu’à un match d’un deuxième titre consécutif à l’Euro.

Au forceps, grâce à l’incontournable Beth Mead, à un geste génial d’Alessia Russo, ou à la malice de l’inoxydable Fran Kirby, sa formation a encore fini par concasser un adversaire qui a pourtant longtemps tenté de faire craquer le verrou une nouvelle fois incassable des locales, qui n’ont encaissé qu’un seul but en 5 matches dans cet Euro.

Lorsque le coup de sifflet final a retenti, on ne savait pas quoi faire. C’est une atmosphère incroyable

Internationale anglaise mais consultante de la BBC pour cette compétition où elle ne fait pas partie du groupe des "Lionesses", Izzy Christansen n’a pas hésité à s’exclamer : "Quelle soirée ! C’est si spécial ce qu’elles sont en train de réaliser", n’en revenait pas la milieue, qui aurait "noté toutes joueuses (anglaises) d’un 7 ou 8/10" pour leur performance une nouvelle fois aboutie, comme elle l’a expliqué.

"Lorsque le coup de sifflet final a retenti, on ne savait pas quoi faire. C’est une atmosphère incroyable", a dit, sonnée de bonheur, Beth Mead, la joueuse aux 6 réalisations dans cet Euro, alors que les 28 000 spectateurs réunis à Bramall Lane pour cette demie ne se retenaient pas pour fêter ce succès. "Est-ce bien réel ? Pincez-moi !", a réagi Alex Scott, légende du foot féminin outre-Manche, après ce nouveau récital.

Un premier titre, 56 ans après ?

"Elles ont été frustrées lors du match d’ouverture (1-0 face à l’Autriche), elles étaient dans les cordes face à l’Espagne (en quart) et là, l’Angleterre a réussi à trouver un moyen de revenir dans le match pour balayer la Suède. Que cette équipe arrive à Wembley, c’est spécial, elles méritent des éloges", réclamait l’ancienne joueuse d’Arsenal.

Elle n’a pas eu besoin de prier de nombreuses autres grandes figures du foot anglais, d’hier et d’aujourd’hui, puisque Harry Kane, Wayne Rooney ou Gary Lineker, par exemple, ont très vite dégainé leur tweet de félicitation. "C’est comme ça qu’on met le foot féminin en avant, a dit de son côté l’ancien défenseur des Three Lions, Stephen Warnock. C’est phénoménal, il n’y a pas que des femmes et des jeunes filles. Il y a aussi plein d’hommes et de jeunes garçons en train de célébrer dans la foule. C’est comme ça qu’on construit le foot féminin."

Les coéquipières de Millie Bright peuvent se rassurer : elles pourront compter dimanche à Londres, pour la finale, sur un vent d’enthousiasme, déjà vu l’an passé lors de l’Euro masculin. Leur objectif est immense, puisqu'elles peuvent décrocher le premier titre de la sélection anglaise depuis la Coupe du monde 1966. Et ainsi mettre des étoiles autre part que dans les yeux de leurs compatriotes.

A l'image de la gardienne Mary Earps après la victoire face à la Suède (4-0), l'euphorie gagne toute l'Angleterre à mesure que le titre se rapproche Crédit: Getty Images

