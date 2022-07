Avec 87 192 spectateurs réunis à Wembley, la finale Angleterre-Allemagne a battu dimanche le record d'affluence pour un match du championnat d'Europe de football, qu'il soit masculin ou féminin.

Ad

Le précédent record était détenu par la finale de l'édition masculine de 1964 en Espagne, où le pays hôte avait vaincu l'URSS (2-1) devant 79 115 spectateurs.

Euro 2022 Popp se blesse à l'échauffement, pas de finale pour elle IL Y A 2 HEURES

Un nouveau record sur le sol anglais

Le match d'ouverture, opposant l'Angleterre à l'Autriche, avait déjà porté le record pour un match de l'Euro féminin à 68 871 spectateurs, alors que le record pour un match des "Lionesses" avait été établi en 2019, avec 77 768 spectateurs, déjà à Wembley et déjà contre l'Allemagne, pour un amical perdu 2-1.

Le record absolu pour un match de football féminin a été battu deux fois au printemps dernier par Barcelone, au Camp Nou, seul stade d'Europe pouvant accueillir plus de monde que Wembley.

Le 23 avril, 91 648 spectateurs étaient venus pour une demi-finale de la Ligue des champions féminine entre le Barça et les Allemandes de Wolfburg, avec des billets à 2,5 euros pour les abonnées du club et de 9 à 15 euros pour les autres. Pour la finale de l'Euro, les places avaient été mises en vente entre 15 et 99 euros.

L'affluence totale de cet Euro s'établit donc à 574 875, pulvérisant la meilleure marque pour la compétition continentale féminine, qui avait été réalisée il y a 5 ans aux Pays-Bas avec 247 041 spectateurs.

Euro 2022 L'Angleterre veut aller au bout de son rêve, l'Allemagne retrouver sa gloire IL Y A 18 HEURES