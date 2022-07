Le jeu : Un chef d'œuvre et un bémol

Pourtant, l'Italie s'était préparée à défendre avec un 4-3-3 plus proche du 4-5-1 pour mettre de la densité à la fois dans l'axe et sur les côtés. Mais ces Bleues étaient beaucoup trop fortes, à tous points de vue et en particulier physiquement. L'écart de niveau était criant et s'est matérialisé par le pressing infernal des Tricolores et un impact largement supérieur dans les duels. Elles ont aussi montré leurs atouts sur les ailes avec quatre des cinq buts sur des actions démarrées sur les côtés. Le bémol, c'est un relâchement coupable après la pause, quoique compréhensible avec cinq buts d'avance. Les Bleues ont perdu cette période. Mais c'est bien tout ce qu'on peut leur reprocher.

Les joueuses : Geyoro superstar

Le premier but des Bleues dans ce tournoi, un triplé historique (voir plus bas), une prestation éblouissante dans l'entrejeu : Grace Geyoro a signé une prestation XXL face à l'Italie. Il n'y a d'ailleurs pas grand-chose à jeter chez les Bleues, de Wendie Renard à Marie-Antoinette Katoto en passant par Eve Périsset, Kadidiatou Diani ou Delphine Cascarino. Du côté des Italiennes, Sara Gama, la référence défensive, a incarné le cauchemar des Transalpines

Le facteur X : Celle qui lance les Bleues, c'est Peyraud-Magnin

Avant le festival offensif des Bleues, il y a quand même eu un peu de flottement à l'entame du match. Et si les Tricolores n'ont pas été menées au score, c'est bien grâce à Pauline Peyraud-Magnin. La gardienne française, en face à face avec Barbara Bonansea, a signé une parade exceptionnelle en sortant la frappe de l'Italienne alors qu'elle semblait prise à contrepied. L'histoire aurait pu être différente si la France s'était retrouvée menée au score dès la 3e minute de jeu. Celle que l'on retiendra, c'est que Peyraud-Magnin voulait briller contre ses coéquipières de la Juve, et qu'elle y est parvenue avec une prestation très aboutie par ailleurs.

La stat : 5

C'est une entrée en matière historique pour les Bleues. Tant sur le plan collectif qu'individuel. Aucune équipe n'avait en effet réussi à inscrire cinq buts avant la pause dans l'histoire de la compétition, ce que les Françaises ont réalisé face aux Italiennes. Et aucune joueuse n'avait inscrit trois buts en première période depuis la création de l'épreuve. C'est donc une performance inédite pour Grace Geyoro, qui s'est offert un triplé dans les 45 premières minutes de la rencontre.

La décla : Milena Bertolini, sélectionneure de l'Italie

En rentrant sur le terrain, on ne pensait pas rentrer au vestiaire ménées 5-0 à la mi-temps

La question : La France est-elle l'équipe la plus impressionnante du début de l'Euro ?

Les Bleues étaient particulièrement attendues tant les favorites avaient plutôt réussi leur entrée en matière jusqu'ici, en particulier l'Allemagne et la Norvège. Mais aucune n'a vraiment affiché un tel potentiel que celui des Bleues contre l'Italie, un membre du Top 15 au classement FIFA. Les Tricolores se sont manifestement très bien préparées pour assumer ce statut de prétendantes au titre. Déjà dans l'approche mentale. Elles ont su évacuer la pression pour ne pas se laisser inhibées par l'événement et leur première période éblouissante en a été la plus belle preuve.

Mais c'est surtout sur leur dimension athlétique que les Bleues ont impressionné. Les fruits d'une préparation physique très intense avant le tournoi ont déjà été récoltés contre l'Italie. Elles se sont clairement donné les moyens d'exploiter au maximum un potentiel qui les situe déjà nettement au-dessus de la moyenne. Et de valoriser ainsi leurs meilleurs atouts, notamment offensifs. La France n'est pas la seule nation à disposer d'individualités capables de faire la différence à n'importe quel moment. Mais elle a dégagé une force collective supérieure à ce qu'on avait vu depuis le début du tournoi.

C'est presque une bonne chose que ces Bleues aient concédé un but et perdu la seconde période. Pour mesurer que le moindre relâchement se paie au prix comptant sur ce type de compétition. Pour se rappeler qu'il faut toujours avoir l'instinct du tueur, devant comme derrière. Pour garder à l'esprit que celles dont elles ont le plus à craindre, finalement, c'est elles-mêmes. Même si elles n'ont pas eu à en subir les conséquences au tableau d'affichage dans cette entrée en lice extrêmement prometteuse.

