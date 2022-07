Le choc risque d'être violent. 28 juin 2019 : c'est dans un Parc des Princes bondé de plus 40 000 de spectateurs bouillants, croyant dur comme fer à la possibilité de renverser les Etats-Unis (1-2), que les Bleues passent à côté de leur rêve. 10 juillet 2022 : c'est dans l'anonymat champêtre et industriel du New York Stadium de Rotherham, 10 400 places, que les Tricolores vont tenter de refermer une cicatrice qui n'a pas toujours fini de faire saigner les cœurs. Deux stades, deux ambiances.

En trois ans, les changements ont été radicaux. Parce que la période fut chaotique. Les larmes à peine séchées, des regrets plein les crampons, ce fut une guerre à mots couverts, d'abord, qui s'est jouée à la FFF. Avec un souhait énoncé par certaines : que Corinne Diacre, responsable d'une ambiance délétère selon elles , quitte le bateau. La bataille a fini sur la place publique et certaines ont été châtiées sans ménagement. En trois ans, Gaëtane Thiney, Sarah Bouhaddi, Eugénie Le Sommer et bien évidemment Amandine Henry ont quitté la scène. Diacre, elle, tient solidement son poste que Noël Le Graët semble décidé à lui laisser

Ces trois années fratricides ont laissé des marques, forcément. Mais, dimanche, c'est une nouvelle histoire qui commence dans le Nord anglais. Celle d'un groupe construit selon les principes et les valeurs de sa sélectionneure. Oubliez l'omnipotence lyonnaise , ici, les horizons sont variés. Des joueuses du PSG, évidemment, mais aussi de la Juventus, de Chelsea, de Bordeaux ou du Paris FC. Preuve que le football français, s'il n'a pas su complètement surfer sur le succès populaire de 2019, la faute à un Covid qui a fait mal, continue de grandir partout et d'exporter ses meilleures joueuses.

Des taulières et une énigme

Dimanche, c'est une nouvelle histoire car c'est un nouveau groupe, plus jeune, moins expérimenté mais peut-être plus insouciant. "C'est possible que la fraîcheur du groupe joue pour nous, nous a d'ailleurs soufflé Laure Boulleau, l'ancienne internationale française et joueuse du PSG, au moment de mettre en avant cette troupe tricolore. Dans ma génération, on a eu l'habitude d'aborder les compétitions précédentes avec des joueuses avec beaucoup d'expérience. Mais peut-être que cette fraîcheur nous a manqué à un moment donné. Parfois, à trop réfléchir, on peut aussi se planter…". Mais puisqu'il faut de tout pour faire un monde, et donc un groupe, Diacre a fini par revenir sur ses choix.

Pour encadrer la jeune meute, c'est bien Wendie Renard qui sera aux manettes. Redevenue capitaine de manière inattendue, elle n'en reste pas moins la patronne, entourée d'autres taulières, comme sa compère Griedge Mbock, Grace Geyoro ou Kadidiatou Diani. Mais c'est une autre joueuse qui sera attendue au tournant. Absente en 2019 mais promise au sommet du football mondial, Marie-Antoinette Katoto dispute sa première compétition internationale avec l'étiquette de prodige qui lui colle aux basques. A 23 ans, si les Bleues veulent avoir une vraie chance d'aller au bout, elle doit prendre en main la destinée de cette équipe. Pas une mince affaire

Vous ne voulez pas les affronter…

Les chances d'aller au bout, justement. Sur la ligne de départ, les prédictions statistiques mettaient les Bleues dans la meute des favorites légitimes. Logique tant cet Euro apparaît ouvert. Comme souvent avec la France, le talent n'est pas en cause. Cette équipe en est pétrie et effraie d'ailleurs l'Europe entière. Sur la BBC vendredi, au moment du nul entre la Suède et les Pays-Bas (1-1), possibles adversaires des Tricolores en cas de qualifications en quarts, les trois "pundits"- comprenez consultantes - présentes (Alex Scott, Fara Williams et Anouk Hoogendijk) étaient du même avis : "Les Bleues, vous ne voulez pas les croiser…".

Voilà le grand risque qui guette les Bleus dans ce groupe D assez largement à leur portée. C'est face à l'adversaire le plus coriace que la troupe de Corinne Diacre va donc débuter sa quête d'éternel. Les Italiennes, quarts de finalistes du dernier Mondial, ont promis "du courage et des sacrifices", manière de dessiner le rapport de force attendu à Rotherham dimanche. S'assumer, se libérer et croire en sa bonne étoile, même quand celle-ci prend un malin plaisir à vous fuir quand arrivent les quarts. Voilà la recette à suivre pour cette équipe de France. L'espoir est réel car l'histoire est nouvelle. En espérant que la fin le soit aussi…

