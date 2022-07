De notre envoyé spécial à Ashby-de-la-Zouch,

Souriante, détendue et à l'écoute de ses joueuses. Si Corinne Diacre voulait diffuser l'idée que son groupe vit bien, et qu'elle est parfaitement alignée avec lui, elle ne s'y serait pas pris autrement. Depuis le début de cet Euro, la sélectionneure française a souvent pris le soin de débuter ses entraînements par une longue discussion avec une joueuse. Après la Belgique, c'est évidemment Marie-Antoinette Katoto qui avait échangé avec sa coach . Mardi, dans la torpeur d'Ashby-de-la-Zouch, c'est avec Sandie Toletti qu'elle échangeait lorsque les journalistes sont venus assister à la séance de réveil musculaire des Bleues au lendemain du nul face à l'Islande (1-1).

Souvent cataloguée comme froide, Diacre a, semble-t-il, entendu les reproches et s'évertue à faire vivre son groupe. "La coach est normale, souriante, répondait sans détour Selma Bacha, dont la personnalité a conquis le groupe mais aussi la sélectionneure, qui s'est marrée avec elle mardi lorsque celle-ci récupérait à vélo. Mais, dès qu'on est sur le terrain, c'est le travail et tout le monde est sérieux". Hawa Cissoko l'a appris à ses dépens, après avoir demandé s'il était possible de remettre la musique pour la séance du jour, composée de Teqball, de badminton, de vélo et d'étirements. Fin de non-recevoir.

Corinne Diacre avec Sandie Toletti à Ashby-de-la-Zouch Crédit: Getty Images

Turnover et joueuses redevables

Corinne est pareil avec toutes les filles, il y a beaucoup plus d'approches de sa part et, naturellement, les filles vont aussi vers elle, avançait C'est un exemple de situations où, dans les deux sens, on a progressé". "Il lui fallait de la confiance", estimait pour sa part Charlotte Bilbaut. La confiance n'exclut pas le contrôle. , avançait Katoto avant le début de la compétition ". "", estimait pour sa part Charlotte Bilbaut. La confiance n'exclut pas le contrôle.

Pour s'assurer de la totale attention de son groupe, elle l'a formé à son image. Avec une promesse, tenue jusqu'à présent : tout le monde aura sa place. Sur cet Euro, 20 des 23 joueuses retenues, dont 19 joueuses de champ (seule Cissoko n'a pas joué), ont foulé la pelouse du New York Stadium. Un turnover qui peut perturber certaines titulaires chahutées, comme Griedge Mbock, mais qui a le mérite d'inclure la majorité du groupe. "Il faut savoir faire confiance à tout le monde, répondait-elle ainsi après la phase de groupes aux questions sur son management. Les filles l'ont prouvé ce soir. Elles avaient envie, elles font partie du groupe, de l'aventure. C'était important de les concerner".

Sans Katoto, la hiérarchie est désormais claire : "Malard ne s'est pas cachée"

Elles le sont. Redevables, aussi. A sa sortie face à l'Islande, Melvine Malard a eu le droit à une longue accolade avec sa coach. Parce qu'elle avait réussi une mission périlleuse. Mais également parce que la Lyonnaise doit tout, en sélection, à Diacre. Onze ont débuté en Bleues avec elle, dont toute cette nouvelle génération qui amène sa fraîcheur et reste à sa place. D'autres, comme Charlotte Bilbault ou Marion Torrent, ont pris une place particulière dans le groupe, parce qu'elles correspondaient aux standards fixés par Diacre. Logique après cinq ans à la tête d'une sélection. Mais, à cet égard, Ashby 2022 diffère de Clairefontaine 2019.

En termes de jeu non plus, l'Euro n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. Oubliez l'équipe qui ne s'en sortait que par coups de pied arrêtés, cette troupe va vers l'avant et progresse par la passe. "Je les ai trouvées ambitieuses dans le jeu", reconnaît d'ailleurs Olivier Echouafni, prédécesseur de Diacre. Tout n'est pas parfait, notamment avec cette efficacité dans les deux surfaces qui a fait défaut face à la Belgique et l'Islande, mais il se passe, malgré tout, des choses quand les Bleues entrent sur le terrain.

Une liste qui pourrait se retourner contre elle

Il faudra être plus efficace en quarts, a cependant averti Diacre avant d'exposer son point de vue sur son équipe. Si on pouvait marquer sur chacune de nos occasions, je signe tout de suite. Ce qui est important, et on ne le souligne pas assez, c'est qu'on se crée des occasions. On a une équipe qui va de l'avant, beaucoup de joueuses volontaires". Un mot qui revient souvent chez elle. Mais le volontarisme est-il une vertu suffisante pour aller dans , a cependant averti Diacre avant d'exposer son point de vue sur son équipe.". Un mot qui revient souvent chez elle. Mais le volontarisme est-il une vertu suffisante pour aller dans le dernier carré

Face aux Pays-Bas, faut-il y croire ? "Les Bleues sont presque favorites"

Qu'elle le veuille ou non, c'est tout son mandat post-Mondial qui passe un sacré crash-test samedi. Parce qu'une nouvelle sortie de route aboutirait à la même question, lancinante depuis 2019 : est-elle encore celle qu'il faut ? Sa volonté, son obsession même, de créer un nouveau groupe uni plutôt que d'appeler les "meilleures" joueuses pourrait finir par se retourner contre elle.

Si Noël Le Graët semble disposé à la garder en place, les événements de Rotherham décideront fatalement du reste. D'autres avant elle ont eu moins de temps pour imposer leur patte. Lundi, au moment de se projeter sur les quarts, et sur ce plafond de verre récurrent, elle a terminé sa conférence de presse par ces mots . "C'est une nouvelle compétition, un nouveau groupe, d'autres joueuses… Il n'y a pas d'intérêt à ressasser le passé, surtout quand il n'est pas bon". Quid de l'avenir ?

Corinne Diacre à Ashby-de-la-Zouch Crédit: Getty Images

