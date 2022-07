La France n'a pas les soucis de l'Espagne. Si la Roja tremble après la blessure d'Alexia Putellas , les Bleues ont retrouvé des forces vives mardi, et non des moindres. Wendie Renard, Sakina Karchaoui et Grace Geyoro, toutes trois touchées lors de la préparation, ont repris l'entraînement collectif avec la sélection tricolore. La meilleure des nouvelles pour Corinne Diacre alors que les Français feront leur entrée en lice dans le tournoi dimanche contre l'Italie.

Les vingt-trois joueuses de l'équipe de France se sont présentées aux alentours de 17h00 locales (18h françaises) sur le terrain appartenant au complexe hôtelier Champneys Springs, à Ashby-de-la-Zouch, dans le nord de l'Angleterre, où elles ont établi leur camp de base. La sélectionneuse Corinne Diacre dispose d'un groupe au complet à cinq jours de l'entrée en lice contre l'Italie, dimanche à Rotherham, une bonne nouvelle après les divers pépins physiques enregistrés durant la phase de préparation.

La situation la plus inquiétante concernait Grace Geyoro, victime d'une entorse du genou gauche le 21 juin lors d'un entrainement, qu'elle avait quitté en pleurs et en boitant. Sa durée d'indisponibilité avait été évaluée à une dizaine de jours. La milieu du Paris SG n'a pas pris part aux deux matches amicaux de préparation, contre le Cameroun (4-0) et le Vietnam (7-0), tout comme Renard et Karchaoui. La défenseure centrale de Lyon a été préservée depuis fin juin en raison d'une douleur à une cuisse, au niveau des quadriceps. Quant à Karchaoui, la latérale gauche du PSG avait également été laissée au repos après une contusion à une cuisse.

