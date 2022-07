De notre envoyé spécial à Rotherham,

C'est un goût de la punchline qu'on ne lui connaissait pas. Mais Corinne Diacre s'est laissé aller au moment de finir sa conférence de presse d'avant-match mercredi au New York Stadium. Interrogée sur la symbolique de jouer un 14 juillet, elle n'a pu s'empêcher de lâcher la phrase que tout le monde attendait : "J'espère que ça sera le feu d'artifice de notre fête national".

Elle ne croit pas si bien dire. Face à la Belgique ce jeudi, c'est une avalanche de buts qui est attendue de la part des Bleues. Parce que nos voisines belges sont les moins bien redoutées de cette poule D (19e au classement FIFA), parce qu'elles n'ont jamais réussi à battre les Tricolores dans leur histoire (8 défaites, 1 nul), parce que les Tricolores surfent sur une série de quinze victoires de rang et parce que la dernière d'entre elles, face à l'Italie (5-1), fut une destruction en règle autant qu'un plaisir visuel.

Le récital italien oblige

Si la sélectionneure bleue a affirmé "s'attendre à tout", la physionomie du match semble déjà se dessiner en amont. Un bloc bas belge et des Bleues pour tenter de percer le coffre-fort. Ca tombe bien, c'est aussi à ça qu'on mesurera les progrès réalisés par la troupe de Diacre dans ce domaine. "On a travaillé plusieurs choses et ça fait un moment qu'on les travaille puisque sur quelques matches de qualifications pour la Coupe du monde, on est tombé face à ce genre d'équipes, a-t-elle rappelé en conférence de presse. On a su répondre à ce moment-là. Si ça doit arriver jeudi, on trouvera les réponses".

Faut-il s'attendre à une symphonie si parfaite que lors du premier acte italien ? Pour cela, il faudrait de nouveau cette "synergie" entrevue à Rotherham, avec des défenseurs inspirées à la relance, des milieux au four et au moulin pour finir les actions et des attaquantes pour mettre la pagaille et faire parler la foudre. Le niveau atteint dimanche est autant une promesse qu'une obligation. Mais ce n'est pas la plus prioritaire.

Gagner et valider son ticket pour les quarts. La mission des Bleues se résume ainsi, aussi triviale soit-elle un jour de fête. En disposant de la Belgique, même grâce à une victoire à l'arrachée, les Tricolores pourront se réjouir de rejoindre l'Angleterre et l'Allemagne, seules nations à avoir obtenu leur passage dans le Top 8 européen. Si l'idée d'envoyer des messages au reste de l'Europe ne semble pas source de motivation particulière , les Françaises voudront rester dans un costume qui leur va bien : outsider sérieuse à la victoire finale.

Corinne Diacre, tout sourire, après la victoire des Bleues sur l'Italie Crédit: Getty Images

Deuxième marche

onze-type" aligné face à l'Italie. Dans Pour cela, il faudra tout le monde, Corinne Diacre n'a cessé de le répéter. Mais ce sont bien onze joueuses qui débuteront à Rotherham jeudi. Griedge Mbock en fera-t-elle partie ? Pas sûr à écouter la sélectionneure française, évoquant un "" aligné face à l'Italie. Dans ce duel face à son amie Aïssatou Tounkara , la Lyonnaise semble partir avec un léger retard. Pour le reste, c'est clair comme de l'eau de roche. Et il faudra sans doute attendre le match face à l'Islande, en cas de qualification validée, pour voir de nouveau visages débuter.

Des "six marches qu'elles s'étaient fixées" avant le début de la compétition, les Bleues abordent donc la deuxième avec la confiance au zénith et la volonté de ne rien laisser traîner en route, surtout pas des points. Alors, depuis Rotherham, le bouquet final de Wembley peut sembler loin. Mais tout bon feu d'artifice sait monter crescendo…

