Quelle soirée de football pour les Lionnes anglaises, ce lundi soir à Brighton. Pour leur second match dans cet Euro 2022 dans le groupe A, les coéquipières de Lauren Hemp ont étrillé la Norvège sans concession (8-0). Première buteuse de cette Euro, Beth Mead, l’attaquante d’Arsenal, a confirmé qu’elle était la grande dame de sa sélection en inscrivant un triplé (34e, 38e, 81e) : elle est désormais la meilleure buteuse de la compétition. L’équipe d’Ada Hegerberg n’a pas existé.

Ad

Euro 2022 Williamson et le penalty retiré… cinq jours après HIER À 22:21

Mead et White, entente plus que cordiale

Ada Hegerberg et les Sauterelles norvégiennes n’avaient certainement pas prévu de terminer en grillade ce lundi soir, après leur succès probant face aux Nord-Irlandaises jeudi (4-1). Pourtant, les "Lionesses", vexées de leur entrée en matière mièvre contre l’Autriche, ont en décidé autrement. Dès la 12è minute, après un penalty obtenu par Ellen White et inscrit par Georgia Stanway avec la manière. Maria Thorisdottir, fautive sur cette action, n’était pas au bout de ses peines. Avec sa coéquipière et capitaine Maren Mjelde, elle a été aux premières loges pour vivre et surtout subir les coups de boutoir anglais. Ainsi Lauren Hemp (15e), White (29e, sur un contrôle douteux de Thorisdottir), l’attaquante d’Arsenal, Beth Mead (34e, 38e) et de nouveau White, sur un centre milimitré de Mead (41e) ont toutes marqué avant la mi-temps.

La première place assurée

6-0 : le record de buts sur une première période d’un Euro, décroché par les Bleues dimanche soir, était déjà oublié. Et contrairement à l’équipe de France, il ne va pas rassasier les coéquipières de Leah Williamson. Ainsi l’entrante Alessia Russo va marquer de la tête sur un superbe centre de l’ancienne Lyonnaise Lucy Bronze (66e, 7-0) avant que Beth Mead ne signe un triplé de près, après un ballon dévié par la bien malheureuse Thorisdottir sur sa gardienne Guro Pettersen (81e, 8-0).

Sortie à un quart d’heure du terme, Ada Hegerberg a vu sa sélection totalement sombrer (0 tir cadré pour les Norvégiennes). De son côté, Sarina Wiegman, la sélectionneuse néerlandaise de l’Angleterre peut avoir le sourire : les Lionesses ont battu le record de buts inscrits sur un seul match d’Euro et sont qualifiées pour le tour suivant, avec l’assurance de terminer en tête du groupe A. L’Irlande du Nord, battue en début de soirée par l’Autriche (0-2) et prochain adversaire des Anglaises vendredi, peut déjà trembler.

Euro 2022 Après ses miracles avec les Pays-Bas, Wiegman peut-elle porter l'Angleterre ? HIER À 22:21