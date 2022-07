C'est un Euro plus ouvert que jamais qui débute mercredi en Angleterre. Et les modèles statistiques ne disent pas l'inverse. Selon les prédictions de Gracenote, une équipe se détache de très peu parmi la meute des prétendantes : les "Three Lionesses". Malgré un classement FIFA (6e) éloigné de celui d'autres forces en présence, l'équipe nationale anglaise présente 21% de réussite selon l'institut. La cause principale : l'avantage évident d'accueillir la compétition. Là où certaines équipes joueront dans de petits stades, les joueuses de Sarina Wiegman débuteront à Old Trafford dans une ambiance folle (71 000 personnes attendues).

Forcément, ça pèse dans les débats. "L'Angleterre serait uniquement la sixième prétendante statistique si la compétition se jouait sur terrain neutre", admet d'ailleurs Simon Gleave, responsable de l'étude. Selon Gracenote, la deuxième nation la mieux placée est la Suède (18%). 2e au classement FIFA derrière les Etats-Unis, les Suédoises sont des habituées des derniers carrés des compétitions internationales. En France, en 2019, elles avaient pris la troisième place.

Ellen White, la buteuse des "Three Lionesses" Crédit: Getty Images

Les Bleues parmi les favorites

La France, justement, complète le podium des prétendants selon Gracenote. Malgré l'élimination en quarts en 2019, malgré un groupe rajeuni et dépourvu d'Amandine Henry ou d'Eugénie Le Sommer, la troupe de Corinne Diacre reste une valeur sûre au niveau européen. Sa position dans un groupe D moins relevé que les autres fait grimper sa cote (15%). D'ailleurs, les Bleues présentent 82% de chances de sortir des poules selon le modèle. A noter qu'Opta, autre institut statistique, place les Bleus au même niveau que l'Angleterre quant aux chances de victoire finale (19%).

Les Pays-Bas (12%), l'Allemagne (11%) et l'Espagne (9%) suivent en termes de chances de victoire finale. Reste qu'avec le jeu des tableaux et des duels potentiels, la finale la plus "probable" ne présenterait ni l'Angleterre ni la France mais opposerait la Suède aux Pays-Bas (7,2% de chances que cela soit l'affiche de la finale). Mais le scénario qui suit, avec une finale Angleterre – France à Wembley (7,2%), ressemble pourtant à l'affiche rêvée…

