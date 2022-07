De notre envoyé spécial à Milton Keynes,

Elles sont restées de longues minutes sur la pelouse, les mains sur les hanches, le regard hagard, encore pétrifiées par un coup de sifflet final aux allures de fin du monde pour elles. Elles n'avaient qu'une envie, qu'une ambition : Wembley. Elles n'auront comme terminus que le MK Stadium. Avec, en prime, cette frustration d'être passées à côté de quelque chose de grand.

Face à l'Allemagne, certains leur promettaient l'enfer. Ce fut un combat, comme prévu, mais personne n'a été mis K-O. C'est une victoire aux points que la troupe d'Alexandra Popp a arraché mercredi (2-1) grâce aux uppercuts de sa buteuse providentielle. Tout ce qui a manqué aux Bleues dans cet Euro depuis le départ de Marie-Antoinette Katoto. "Je ne pense pas que cette équipe allemande ait été beaucoup plus forte que nous, elles ne nous ont pas mises en danger mais elles sont efficaces", résumait Selma Bacha en zone mixte.

Un coup de massue mais tellement de motifs d'espoir...

Pas assez "tueuses"

Efficacité, le mot de la compétition pour ces Tricolores. Elles l'ont été, l'espace d'une mi-temps, face à l'Italie (5-1). Pour le reste… On a pourtant cru que le vent avait tourné quand les Bleues réussissaient à rentrer au vestiaire à la pause avec ce 1-1 venu de nulle part. Par sa spontanéité, Kadidiatou Diani a transformé un embryon de situation en but inespéré (45e). Sauf que les démons passés ont fini par revenir : des occasions à la pelle mais personne pour terminer le travail. Tout l'inverse des Allemandes, bien moins proactives mais bien plus "tueuses", selon les termes de Grace Geyoro.

"Il nous a manqué encore ce petit brin de réussite devant le but, a confirmé Corinne Diacre dans une conférence de presse express. Mon regret, c'est de ne pas avoir concrétisé nos occasions et notamment celles que l'on a eues en deuxième période, qui nous auraient fait basculer dans le match, je pense". "Aujourd'hui cette équipe a perdu contre la nôtre, mais avec un peu plus de précision, elles auraient pu prendre les devants et on ne sait pas comment le match aurait fini", confirmait dans le même temps Martina Voss-Tecklenburg, la sélectionneure allemande.

Pour forcer le destin, Corinne Diacre a bien tenté d'insuffler du peps mais le réservoir des Bleues était vide, quatre jours seulement après le quart épique face aux Pays-Bas. Pendant ce temps-là, les Allemandes profitaient de deux jours de repos supplémentaires et ont pu attaquer ce match le couteau entre les dents et le finir sans jamais vraiment fléchir. "Le fait d'avoir deux jours en plus, dans les jambes, ça se ressent, expliquait ainsi Geyoro. Dans les courses, dans les accélérations… Nous, on l'a ressenti mais c'est comme ça".

Selma Bacha face à l'Allemagne Crédit: Getty Images

C'est en faisant des erreurs qu'on apprend

De là à en faire une excuse, hors de question, à écouter Wendie Renard : "Je n'ai pas vu de marche trop haute. Physiquement, elles ne nous ont pas bouffées non plus". Non, simplement ces Bleues ont les défauts de leurs qualités : leur jeunesse est rafraîchissante mais elles restent un peu naïves à de telles hauteurs. "Il y a de la qualité dans ce groupe, il y a des jeunes joueuses prometteuses, a voulu positiver Renard. C'est dommage à dire mais je pense que ce soir elles vont franchir des paliers parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend".

Reste que si la bande de Corinne Diacre veut prétendre, un jour et pourquoi pas dès l'année prochaine, à une couronne prestigieuse, il faudra résoudre ce mal qui a fini par gâcher leur tournoi. L'une des réponses était rentrée en France plus tôt que les autres. Avec Katoto, peut-être que ce match mais surtout le résultat final aurait été différent. A cette question, Geyoro a tout résumé : "Avec des si…".

Wendie Renard face à l'Allemagne Crédit: Getty Images

