Son avant-match fut à son image : déroutant. Après avoir échangé quelques passes avec sa meilleure amie Selma Bacha, Melvine Malard s'est isolée près du rond central pour… jongler. Pendant ce temps-là, les titulaires s'étaient rassemblées sur le côté pour monter en pression physiquement avec le préparateur du groupe. Mais Malard manquait à l'appel.

C'est avec un grand sourire qu'elle a fini par rejoindre la troupe, riant de son côté tête en l'air. Une fois l'échauffement terminé, elle a eu le droit de retrouver son ballon pour une tentative face au but. Décalée sur son pied gauche, elle envoya une merveille de frappe brossée en lucarne avant de filer au vestiaire. Elle était prête. Cela s'est vu.

Dès son premier ballon, elle a tenté sa chance. Son crédo sur ce match. Sur son deuxième, elle a senti Clara Matéo dans son dos. Sa talonnade pleine de spontanéité met les Bleues dans le bon sens. La suite, c'est elle qui la raconte. "Je suis une joueuse qui aime combiner et ça s'est vu sur ce but, a-t-elle détaillé en conférence de presse. Je fais une remise à Clara et elle sent que je la redemande en profondeur. Elle me fait la passe et j'enchaîne pied gauche". Simple comme bonjour. Déroutante mais également désarmante.

Accolade appuyée avec Diacre

Parce que ce match face à l'Islande n'était pas un match comme les autres pour elle. En l'absence de Marie-Antoinette Katoto, à qui elle a dédié son but, c'est sur elle que tous les yeux étaient braqués. Avec une question sous-jacente : a-t-elle le niveau pour ce genre de compétitions ? La réponse est un énorme ouf de soulagement pour Corinne Diacre. Parce que Malard a réussi son pari . Et parce que les Bleues ont pu évacuer ce nuage noir qui commençait à se former au-dessus de leur tête.

Alors que sa conférence de presse de la veille semblait désigner Ouleymata Sarr comme remplaçante naturelle de MAK, c'est finalement Malard qui a été choisie par Diacre. "Il faut déchiffrer entre les lignes, a rigolé la patronne des Bleues auprès des journalistes qui l'interrogeaient sur ce revirement. Melvine est jeune, elle a montré de belles choses à l'entraînement. Elle ne nous a jamais déçus et surtout pas ce soir. Elle marque ce but qui a failli nous donner la victoire. C'est une jeune joueuse talentueuse qui ne calcule pas, qui donne beaucoup. J'avais envie de lui rendre la pareille". A sa sortie, c'est d'ailleurs une longue accolade que la sélectionneure a réservé à sa joueuse.

La patronne des Bleues avait sans doute une crainte : que Malard cherche à combler un manque. Qu'elle surjoue pour essayer de rentrer dans les crampons de Katoto. Et qu'elle finisse par jouer contre-nature. Ce fut tout l'inverse. Parce que la joueuse de l'OL n'a pas pensé le problème de cette façon. "La coach m'a fait confiance, je me suis dit 'à moi de jouer mon football', a-t-elle expliqué quant à son état d'esprit d'avant-match. On est dans une grande compétition, il fallait prendre du plaisir, ça a plutôt bien marché donc c'est bien".

Melvine Malard, buteuse face à l'Islande Crédit: Getty Images

Katoto l'adoube : "Elle a été énorme"

En réalité, Malard avait une idée fixe : marquer. Mais pas pour elle, plutôt pour son amie Katoto, avec qui elle est devenue proche ces derniers mois, à force de lui demander des conseils pour mieux finir devant le but. "On s'est échangé des messages avant le match, expliquait l'héroïne du soir sur TF1, face à… Katoto. Tout ce que je voulais ce soir, c'était de marquer et rendre hommage à Marie. Ça commence par le check, parce qu'on a un check avec Marie avec ce M. Elle est là pour nous, on est là pour elle".

De son côté, la joueuse du PSG n'a eu que des mots laudateurs envers celle qui va donc lui succéder momentanément à la pointe de l'attaque tricolore. "Elle a été énorme ce soir, a avoué Katoto. C'est une très bonne joueuse qui a beaucoup progressé. Elle devient un peu ma petite sœur, je l'aime beaucoup et j'espère qu'elle va continuer comme ça parce qu'elle a tout pour. Donc continue de nous épater mais arrête de célébrer pour moi, s'il te plaît. Je ne veux pas de problèmes (rires)".

Chez les joueuses, personne n'a jamais vraiment douté de Malard. Parce que tout le monde adore la femme, sourire au lèvres constant et énergie positive systématique. Mais aussi parce que tout le monde a déjà vu la joueuse à l'œuvre. "La coach a mis Malard à la place de Marie, elle a un sens du but aussi, on a pleinement confiance en elle, et je suis fière d'elle", a notamment expliqué Sakina Karchaoui.

Quant à Wendie Renard, elle a sorti les barbelés autour de sa protégée au moment d'évoquer sa prestation. "Il ne faut pas mettre la pression sur les joueuses qu'il y a", a estimé la capitaine des Bleues, histoire de protéger encore un peu celle qui a parfois la tête dans les nuages. Ce lundi, c'est pourtant un ciel dégagé qui était observable à Rotherham. Surtout au-dessus de la tête de Corinne Diacre. Car le nuage "succession de Katoto" semble bel et bien dissipé….

