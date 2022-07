De notre envoyé spécial à Rotherham,

Ça fait des années que vous nous rabâchez 'on s'arrête aux quarts, on s'arrête aux quarts'. On sait que les prochains jours, on va y avoir droit parce qu'on n'a pas réussi à passer ce cap-là", a-t-elle avoué. En débarquant en zone mixte après le nul face à l'Islande, Wendie Renard le savait. Après quelques questions sur le nul arraché par les Islandaises (1-1), une expression est vite arrivée sur la table. Le "plafond de verre" des quarts de finale . La capitaine des Bleues est restée professionnelle au moment de répondre mais, dans son attitude, une certaine lassitude. "", a-t-elle avoué.

Si une joueuse de cette équipe veut mettre fin à ce débat, c'est bien elle. Renard aura été de toutes les désillusions passées, de l'Euro 2013 en Suède au Mondial 2019 en France. Sous Bruno Bini, sous Philippe Bergeroo, sous Olivier Echouafni puis sous Corinne Diacre, toujours la même rengaine : si près, si loin. Retour sur ces cinq matches qui hantent encore les Bleues.

Les Bleues en quarts de finale - une malédiction qui dure Crédit: Quentin Guichard

Euro 2013 : Le crève-cœur danois

Quart de finale France-Danemark

Linköping (Suède)

Score final : 1-1 (4-2 aux tab)

Les JO 2012 de Londres ouvrent une nouvelle ère. Malgré une 4e place frustrante pour les Bleues de Bruno Bini, la victoire face à la Suède en quarts convainc le groupe qu'il peut regarder les meilleures nations dans le blanc des yeux. A cet égard, l'Euro 2013 doit marquer, a minima, une confirmation si ce n'est une progression.

En phase de poules, les Bleues impressionnent. L'Angleterre est étrillée (3-0) lors du dernier match de groupe pour conclure une première partie de tournoi parfaite (9 points). Devenue titulaire, Wendie Renard impressionne et commence à faire parler d'elle par sa capacité à marquer. En quarts, c'est une équipe danoise miraculée qui se présente face aux Bleues. Troisièmes de leur groupe avec deux petits points, les coéquipières de la prometteuse Nadia Nadim sont repêchées grâce à… un tirage au sort.

Forcément, les Bleues ont la pancarte dans le dos. C'est pourtant avec une timidité contagieuse qu'elles démarrent leur quart, encaissant une ouverture du score évitable. Si Louise Necib parvient à remettre les deux nations au même niveau, les Françaises, malgré une domination nette, n'arrivent pas à marquer ce but décisif. Arrivent les tirs au but : Louisa Necib et Sabrina Delannoy échouent dans leur tentative, la troupe de Bruno Bini rentre à la maison. Première claque, pas la dernière…

Ce qu'en disait Bruno Bini : "Sur le match, on ne mérite pas d'être éliminés, même si on fait 35 mauvaises premières minutes. […] Les tirs au but, c'est un coup les uns, un coup les autres".

La détresse des Bleues contraste avec la joie des Danoises lors de ce quart de finale de l'Euro 2013 Crédit: Getty Images

Coupe du monde 2015 : Bis repetita face à l'Allemagne

Quart de finale France-Allemagne

Montréal (Canada)

Score final : 1-1 (5-4 aux tab)

Bruno Bini est parti, c'est Philippe Bergeroo qui prend les commandes d'une équipe fortement connotée OL et PSG. Sans être favorites, les Françaises arrivent au Canada avec "énormément d'ambition". Elles auraient tort de croire l'inverse. En phase de poules, les Bleues réussissent à sortir premières malgré une défaite surprise face à la Colombie (0-2). En huitièmes, la Corée du Sud ne fait pas le poids (3-0). Se présente alors l'Allemagne, référence européenne avec huit couronnes mais également doubles championnes du monde.

Pourtant, sur le terrain, ce sont les Françaises qui prennent le match en main. Portées par une Louisa Necib intenable, elles pensent tenir l'exploit avant qu'un penalty généreux soit accordé aux Allemandes, sur une main d'Amel Majri en fin de match (83e). En prolongation, Gaëtane Thiney rate l'immanquable, seule face au but, et les Bleues se retrouvent de nouveau dans une séance de tirs au but.

Cette fois-ci, les tirs français sont presque parfaits. Jusqu'à ce que la jeune mais prometteuse Claire Lavogez (21 ans) termine la séance. Son tir est repoussé par la gardienne allemande et c'est la Mannschaft der Frauen qui se qualifie pour le dernier carré, où elles imploseront face aux Etats-Unis.

Ce qu'en disait Philippe Bergeroo : "Il y a 11 joueuses de ce groupe qui seront là en 2019. Il est primordial d’apprendre que dominer n’est pas gagner. Il faut vite apprendre les choses qui font gagner les matches. J’ai beaucoup de peine pour ces filles. Certaines ont chuté deux ou trois fois. C’est très compliqué pour elles ce soir, et ça n’est pas facile pour moi".

Claire Lavogez en pleurs dans les bras de Philippe Bergeroo Crédit: AFP

JO 2016 : La colère de Bergeroo

Quart de finale France-Canada

Sao Paulo (Brésil)

Score : 0-1

Revanchardes, les Bleues le sont après le scénario de 2015. Au Brésil, les espoirs d'une médaille sont réels et amplifiés par leurs prestations en poules. Les Tricolores ne cèdent que d'un petit but face au Team USA, immense favori à la victoire finale et réussissent à rallier les quarts sans trop de souci. Face au Canada, il y a une carte à jouer… mais les joueuses d'un Philippe Bergeroo dépité ne la joueront pas (0-1).

Battues dans l'engagement, dans l'envie, et surtout incapables de se rebeller après l'ouverture du score canadienne, les Françaises quittent la compétition la tête basse avec le sentiment que quelque chose se termine, à l'image du départ annoncé de Louisa Necib. En conférence de presse, Bergeroo utilise des mots très durs à l'encontre de ses joueuses. Pour lui aussi, l'aventure se terminera là.

Ce qu'en disait Bergeroo à l'époque : "Cette équipe manque de flamme dans les moments importants. En trois ans, quand on a été menés au score, on n'est revenus qu'une fois. On n'arrive pas à passer ce palier. Après le but, on a déjoué. Cette génération aura payé tous ses problèmes mentaux".

Eugénie Le Sommer lors des JO 2016 Crédit: Getty Images

Euro 2017 : Match raté face aux Anglaises

Quart de finale France – Angleterre

Deventer (Pays-Bas)

Score final : 0-1

Nommé à la hâte par Noël Le Graët pour remplacer Philippe Bergeroo, dont les propos avaient touché le vestiaire, Olivier Echouafni récupère une mission quasi-impossible : monter en huit mois une sélection capable d'enfin vaincre la malédiction et de gagner un grand tournoi international. C'est fortes d'une série d'invincibilité de 11 matches que les Françaises arrivent aux Pays-Bas avec la ferme intention d'aller au bout.

Mais, si séduisante lors de la She Believes Cup, l'équipe de France ronronne et galère dans le jeu. Les Bleues terminent deuxièmes de leur groupe et héritent de l'Angleterre en quarts. Privées de Wendie Renard, suspendue, les Tricolores se font surprendre en contre après une perte de balle d'Eugénie Le Sommer. Incapables de revenir malgré quelques situations, elles quittent les Pays-Bas avec un goût amer et le sentiment, encore, d'être passées à côté (0-1).

C'est sur des larmes que Camille Abily quitte le terrain, pour son dernier match en sélection. Comme d'autres avant elle, c'est avec un palmarès vierge de titres internationaux qu'elle terminera sa fastueuse carrière. Pour Olivier Echouafni, les choses iront vite également . D'abord confirmé par Noël Le Graët, il sera finalement écarté au profit de Corinne Diacre quelques semaines plus tard…

Ce qu'en disait Olivier Echouafni : "Depuis dix mois, il faut savoir que c'est notre première défaite. Notre série s'est arrêtée ce soir peut-être au mauvais moment. L'idée c'est que cela reparte encore de plus belle."

Olivier Echouafni au milieu de ses joueuses après l'élimination en quarts de finale à l'Euro Crédit: Getty Images

Coupe du monde 2019 : Les USA pour gâcher la fête

Quart de finale France-USA

Paris (France)

Score final : 1-2

Cette Coupe du monde à la maison est dans l'esprit de tous les salariés de la FFF depuis des années. Ce doit être une fête, une magnifique promotion du football féminin mais surtout un moyen de surfer sur un engouement nouveau pour enfin franchir un cap. Dans cette mission, Noël Le Graët a fini par arracher Corinne Diacre à Clermont pour la nommer sélectionneure. Les débuts sont réussis statistiquement mais la coach française prend des décisions fortes et symboliques qui marqueront le groupe, à l'image de ce brassard retiré à Wendie Renard.

Malgré un jeu pas toujours flamboyant, les Bleues parviennent à remporter leurs trois matches de poules avant d'écarter le Brésil en 8es. C'est donc le quart de finale tant attendu face au Team USA, nation qui règne sur le foot féminin, qui se profile au Parc des Princes. L'engouement populaire est réel, la déception sportive aussi. Malgré une domination en fin de match, les Bleues ne semblent jamais en contrôle pour renverser les Etats-Unis. Rapinoe s'offre un doublé et douche le Parc des Princes (1-2).

Les regrets sont éternels pour une équipe qui voulait absolument se sacrer à domicile. Double peine : les soucis de groupe mis sous le tapis pour ne pas gâcher la fête finissent par ressortir au grand jour et offre une crise majeure à la troupe tricolore entre 2020 et 2022. Amandine Henry, Sarah Bouhaddi, Gaëtane Thiney et Eugénie Le Sommer finiront par disparaître des listes tricolores.

Ce qu'en disait Corinne Diacre : "C’est un échec sportif, il ne faut pas se cacher. On a joué les États-Unis, quand même, ce soir. Je ne vais pas me chercher d’excuses, ce n’est pas le genre de la maison. Mais jouer les États-Unis en quarts, quand on est pays hôte, on ne peut pas dire que ce soit un cadeau quand même".

