Pour le match le plus important de son mandat, Corinne Diacre a fini par revenir à une composition plus conventionnelle. Alors qu'elle s'était évertuée depuis le début de l'Euro à maintenir son groupe sous pression, utilisant notamment 20 des 23 joueuses de son groupe , la sélectionneure a aligné l'équipe-type attendue pour le grand défi face aux Pays-Bas (21h). Uniquement titulaire face à la Belgique, Griedge Mbock retrouve finalement son axe central, aux côtés de Wendie Renard, pour reformer une charnière si performante à l'OL.

Ad

Au milieu, les prestations récentes de Clara Matéo avaient instillé le doute mais c'est bien Sandie Toletti, au profil plus défensif et complet, qui débutera avec Charlotte Bilbaut et Grace Geyoro. C'est avec ce milieu que les Françaises avaient roulé sur l'Italie en ouverture (5-1). Devant, sans surprise, Melvine Malard est reconduite en pointe après sa prestation convaincante face à l'Islande (1-1).

Euro 2022 Face aux Oranje, briser l'étrange mécanique IL Y A 19 HEURES

Côté néerlandais, la grande attraction se nomme Viviane Miedema, de retour dans le onze titulaire après son absence pour Covid. La meilleure buteuse de l'histoire des "Oranjeleeuwinnen" aura pour mission de guider une équipe privée de nombreuses cadres vers les demi-finales.

La compo des Bleues (en 4-3-3) : Peyraud-Magnin – Perisset, Mbock, Renard, Karchaoui – Geyoro, Bilbaut, Toletti – Diani, Malard, Cascarino.

: Peyraud-Magnin – Perisset, Mbock, Renard, Karchaoui – Geyoro, Bilbaut, Toletti – Diani, Malard, Cascarino. La compo des Pays-Bas (en 4-2-3-1) : Van Domselaar – Wilms, van der Gragt, Nouwen, Janssen – Groenen, Spitse – Roord, van de Dönk, Bereensteyn – Miedema.

Face aux Pays-Bas, faut-il y croire ? "Les Bleues sont presque favorites"

Euro 2022 Renard, un doute à effacer, un passé à exorciser IL Y A 20 HEURES