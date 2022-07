C'est une question qu'elle n'attendait visiblement pas en conférence de presse , à voir son large sourire au moment de répondre. Mais Wendy Renard n'est pas du genre à botter en touche, surtout sur des sujets qui concernent le football féminin dans son ensemble. En Angleterre, ces dernières heures, c'est un sujet qui monte : les "Three Lionesses" doivent-elles jouer avec des shorts blancs ? Si les couleurs officielles de la sélection anglaise ne se discutent pas, elles posent un souci pratique aux joueuses : en cas de période de menstruations, tout devient plus visible.

Après leur victoire inaugurale contre l'Autriche (1-0), certaines Anglaises avaient publiquement reconnu que le short blanc posait problème. "C'est vraiment super qu'on puisse avoir un kit uniquement en blanc mais, parfois, ce n'est pas très pratique quand c'est votre période du mois, avait expliqué Beth Mead, attaquante des "Three Lionesses". On a discuté de cela avec l'équipe et nous avons fait un retour à Nike. Heureusement, ils vont changer ça".

C'est vrai que c'est pas mal, ouais (rires). Effectivement, ce n'est pas évident. On s'adapte, on est des joueuses de haut niveau et malheureusement, nous avons ça. Ça fait partie de notre vie. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose, je félicite les Anglaises pour ça. S'ils peuvent faire de même pour nous, ça serait cool". La discussion s'est également invitée ce samedi à Rotherham, où les Bleues débutent leur Euro face à l'Italie (21h) . Car l'équipe de France, qui partage le même équipementier que les Anglaises, pourrait aussi jouer avec des shorts blancs lors de cet Euro. A cette question, Wendie Renard a esquissé un large sourire mais a répondu très sincèrement : "".

