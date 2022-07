Avec un tel prénom, difficile de passer à côté. Oui, Marie-Antoinette Katoto est appelée à régner. Comme l'archiduchesse d'Autriche, tout est allé très vite. Parce que la native de Colombes est ainsi faite : c'est une force de la nature, une athlète née avec des qualités physiques au-dessus de la moyenne et une prédestination au plus haut niveau qui a rapidement sauté aux yeux de tous ceux qui l'ont croisée.

Ad

"La première fois que je l'ai vue, c'était un diamant brut, se remémore Gilles Eyquem, sélectionneur des équipes féminines en jeunes (U19, U20) pendant de très longues années. J'avais aussi eu ce sentiment-là avec Claire Lavogez qui a finalement connu une autre trajectoire. Marie-Antoinette est encore plus pétrie de qualités, avec un physique extraordinaire, un caractère beaucoup plus calme, plus consensuel, plus rigoureux dans le jeu. Dès le départ, c'était une joueuse de grand talent".

Euro 2022 Une nouvelle histoire, de réels espoirs IL Y A 8 HEURES

L'accroc de 2018 et une réputation qui colle aux crampons

Rapidement, tous les regards se tournent vers elle. Lancée dans le grand bain professionnel au PSG, son club de toujours, à 16 ans, elle confirme rapidement tous les espoirs placés en elle à l'Euro U19 2016. Six buts et l'impression que Katoto va suivre une trajectoire à la Mbappé, auquel elle est toujours inlassablement comparée. Nommée capitaine des U20 pour la Coupe du monde 2018, elle passe pourtant complètement à côté. Son penalty raté en demi-finale contre l'Espagne l'expédie sur le banc pour le match de la troisième place et laisse Eyquem songeur, à l'époque, sur les vraies capacités de "MAK" pour le très haut niveau.

Marie-Antoinette Katoto après son penalty raté face à l'Espagne en 2018 Crédit: Getty Images

"Les joueuses qui manquaient de détermination étaient sur le banc, je pense, explique-t-il, déçu, au sortir de la compétition. Celles qui n’ont pas tout compris de ce que représentait l’équipe de France. La déception, elle est là. Il y a eu des choses qui sont venues perturber un petit peu. Peut-être que je me suis trompée au départ sur celle qui aurait dû être la leader".

A posteriori, le sélectionneur U20 de l'époque met les mots sur le grand reproche longtemps adressé à Katoto : son manque d'impact dans les grands rendez-vous. "Désormais, elle est plus marquante sur les grands rendez-vous, reconnaît-il. On peut compter sur elle, mais en jeunes ce n'était pas toujours évident. Là où on l'attendait, elle n'était pas toujours présente. Peut-être qu'elle était jeune au regard de son potentiel. J'attendais beaucoup d'elle, peut-être un peu trop vite".

Diacre en 2019 : "Il y a des choses qui sont incompréhensibles"

C'est un peu l'histoire de sa carrière au fond. Timide, presque maladive, Katoto doit assumer que tout le monde ne regarde qu'elle. Ses grands débuts en sélection nationale en octobre 2018 laissent à penser que l'histoire est toute tracée. Mais Corinne Diacre n'est pas du genre à céder à la mode. A quatre jours d'un amical face aux USA en janvier 2019, où une titularisation est une éventualité à la vue de sa forme au PSG, la sélectionneure française allume publiquement la jeune joueuse.

"Il va falloir qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle veut, il y a des choses qui sont incompréhensibles, explique Diacre en conférence de presse. Avec ce que j'ai vu ce matin, elle n'est absolument pas prétendante à une place de titulaire. Ce matin, ça a été très difficile pour elle, il faut qu'elle fasse plus. Ce n'est pas seulement en matière de concentration, je vous parle en matière de performance sportive". Le train pour le Mondial en France part fatalement sans elle, malgré un talent indéniable.

De retour dans le groupe en octobre 2019, Katoto se fait humble, discrète et travailleuse. "J'ai compris ce qu'elle me demandait", explique-t-elle alors en référence à Diacre. L'heure de sa prise de pouvoir nationale est arrivée. De l'automne 2019 à l'été 2022, elle dispute 26 matches avec les Bleues. Pour 24 buts. Désormais, il n'existe plus de débat : elle sera bien titulaire pour cet Euro. Et même le principal argument offensif de la troupe de tricolore.

D’un stade de 4 400 places à Wembley : les dix enceintes de l’Euro

"J'ai rarement vu une attaquante aussi forte"

"Elle s'est imposée comme l'attaquante numéro 1 de l'équipe de France", assumait d'ailleurs la sélectionneure des Bleues au moment de dresser sa liste des 23 avant d'espérer que la pression qui pèsera sur ses épaules pour cet Euro ne soit pas de nature à la déboussoler. Un facteur qui n'inquiète pas Laure Boulleau, coordinatrice sportive du PSG, qui a vu évoluer la buteuse depuis de nombreuses années dans la capitale.

"Elle est très concentrée, nous a-t-elle expliqué. Si ça fonctionne bien pour elle, c'est parce qu'elle a conscience de ses qualités. Quand on est une athlète d'exception, il faut vraiment avoir cette confiance en soi. On le voit dans les grandes stars actuelles, Mbappé évidemment, mais même Zlatan si on veut aller dans l'excès de la confiance. Même si elle est timide, je sais qu'elle a confiance en elle, dans le fait qu'elle est capable de faire basculer les matches".

C'est vrai qu'elle a mûri de ce niveau-là, elle est plus confiante en ses capacités", confirme Gilles Eyquem. Chez certains bookmakers, c'est d'ailleurs elle la favorite pour terminer en tête du classement des buteurs dans cet Euro. Preuve que son talent a passé les frontières et que la joueuse du PSG, ", confirme Gilles Eyquem. Chez certains bookmakers, c'est d'ailleurs elle la favorite pour terminer en tête du classement des buteurs dans cet Euro. Preuve que son talent a passé les frontières et que la joueuse du PSG, récemment devenue le mieux payée de l'élite , a pris une autre dimension. Son entente naturelle avec Kadidiatou Diani sera la clé de voûte de l'animation tricolore.

"C'est clairement le facteur X des Bleus, confirme Boulleau. Même de notre temps, on n'a jamais eu une joueuse aussi complète devant. J'ai rarement vu une attaquante aussi forte. Les USA avaient Abby Wambach à l'époque… Quand on a une attaquante, grande, qui marque beaucoup de buts, des deux pieds, de la tête, on a beaucoup plus de chances. C'est celle qui peut nous faire gagner la compétition". Pas de doute, si Katoto veut quitter son costume de princesse du football mondial pour devenir reine, cet Euro ressemble au tournant idéal. Histoire d'instaurer un règne moins contesté que d'autres ayant porté le même prénom.

Euro 2022 La compo probable des Bleues : Diani, Geyoro et Renard seront au rendez-vous IL Y A 8 HEURES