Melvine, comment avez-vous vécu votre après-match face à l'Islande ? Vous avez lu les articles vous concernant ?

Melvine Malard : Sincèrement, je n'ai pas voulu regarder les articles après le match. Je voulais surtout prendre le temps de récupérer, d'être avec l'équipe, de profiter de chaque moment. C'est vrai que j'ai vu passé beaucoup d'articles, c'est bien, on avance pas à pas avec l'équipe.

Vous avez quitté la Réunion à 14 ans pour tenter votre chance à l'OL. Ca valait le coup cette prise de risque ?

M.M : Quand j'y pense à chaque fois, je me rappelle que ça a été un grand sacrifice. Mais je me suis toujours dit que j'avais un rêve, des objectifs. Donc je fonce. Aujourd'hui, ça paye. Je vais continuer à tout donner.

Gilles Eyquem, votre sélectionneur U19, estimait auprès de l'AFP que vous étiez la définition du "football plaisir". Vous vous retrouvez là-dedans ?

M.M : Oui, c'est avant tout un jeu, un plaisir. Je prends énormément de plaisir avec ce groupe et j'espère continuer comme ça.

Vous allez jouer contre une marée de supporters des Pays-Bas. Est-ce que vous êtes déçues de ne pas voir autant de supporters français ?

M.M : En tant que joueuse, on aime avoir nos supporters proches de nous. C'est le cas, on n'est pas seuls non plus. On a vu des supporters bleus. Je prends l'exemple de la Ligue des champions, lors de Lyon-Barcelone. Le stade était pour Barcelone mais ça nous donne de l'envie, de la détermination. On veut ramener la coupe à la maison.

Avez-vous été surprise de débuter face à l'Islande ou aviez-vous reçu des signaux de la part de Corinne Diacre pendant la semaine ?

M.M : Non, pour moi, ça a été une surprise. A l'entraînement, il n'y a rien eu de particulier, on ne m'a pas montré que j'allais commencer. Comme toutes les autres, je travaille à l'entraînement et c'est à la coach de faire les choix. Tant mieux pour moi.

Vous avez déjà joué face à la gardienne des Pays-Bas…

M.M : (Elle coupe) Je viens d'en parler avec la coach (rires)…

C'est un bon souvenir pour vous ce doublé lors de l'Euro U19 ? Vous allez donner des conseils à l'équipe ?

M.M : Moi, donner des conseils ? (rires). J'en ai parlé avec les observateurs, je la connais un peu cette gardienne, j'ai marqué un doublé contre elle. Mais on évolue chaque jour, on travaille. Mais j'ai suivi son Euro mais mon rôle, c'est de me concentrer sur mon jeu et d'être prête pour ce quart.

Melvine Malard, buteuse face à l'Islande Crédit: Getty Images

