Euro féminin 2022 - Stade de 4 400 places, finale à Wembley, match d'ouverture à Old Trafford : les 10 stades en vidéo

EURO 2022 - Deux enceintes prestigieuses, pour lancer et achever la compétition. Le match d'ouverture de cet Euro va se jouer à Old Trafford (Angleterre-Autriche, le 6 juillet), tandis que la finale se déroulera à Wembley, le 31 juillet. Huit autres stades seront utilisés, dont le Manchester City Academy Stadium, qui n'accueillera pas plus de 4 400 personnes par rencontre. Les dix stades en vidéo.

00:01:28, Hier à 13:35