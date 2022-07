Les "Lionesses" anglaises ont assuré l’essentiel pour le début de leur Euro 2022. Grâce un but de Beth Mead (16e), l’attaquante d’Arsenal, l’Angleterre s’est imposée par la plus petite des marges face à l’Autriche, mercredi soir à Old Trafford pour le premier match du groupe A (1-0). Elles n’ont pas brillé dans le jeu, mais les joueuses de Sarina Wiegman ont réussi leur entrée en matière dans la compétition, qu’elles espèrent remporter devant leur public. Leur affrontement face à la Norvège d’Ada Hegerberg, lundi prochain, devrait être une autre paire de manches.

Ad

Euro 2022 Promis, cet Euro sera complètement "crazy" IL Y A 17 HEURES

Après une série de matches de préparation très réussis dont une victoire retentissante face aux championnes d’Europe en titre néerlandaises (5-1), les coéquipières de Lucy Bronze, l’ancienne joueuse de l’Olympique Lyonnais, arrivaient en pleine confiance à l’Euro 2022 organisé en Angleterre. Dirigées par Sarina Wiegman, l’entraineure néerlandaise qui avait mené les Oranje au titre il y a 5 ans, les Anglaises se sont rapidement installées dans la moitié de terrain autrichienne.

Un but rapide de Mead… et c’est tout

Après une première occasion franche non cadrée par Lauren Hemp, le talent le plus attendu des Lionesses dans cet Euro (13e), l’Angleterre a ouvert le score 3 minutes plus tard, sur un lob subtile de Beth Mead (1-0, 16e) devant la gardienne Manuela Zinsberger. Elles auraient même pu retourner aux vestiaires avec un avantage plus conséquent si Ellen White (26e) et surtout Hemp (23e, 45e+1) s’étaient montrées plus adroites.

Plus d'informations à suivre...

Euro 2022 La France dans une meute de prétendants : les favoris passés au crible IL Y A UN JOUR