Enfin en demi-finale ! Dix ans après les JO 2012, la France retrouve le dernier carré d’une compétition internationale. Face aux Pays-Bas, tenantes du titre de cet Euro, les Bleues ont fait forte impression. Dominatrices d’un bout à l’autre de la partie, elles ont obtenu une qualification amplement méritée, acquise au cours de la prolongation (1-0, a.p.). Les joueuses de Corinne Diacre retrouveront l’Allemagne, mercredi prochain (coup d’envoi à 21h00), pour une place en finale.

Face à la quatrième nation au classement FIFA, les Tricolores ont livré une prestation époustouflante au meilleur des moments. On les avait déjà vues épatantes face à l’Italie, pour leur entrée en lice dans la compétition. Mais cela n’avait duré que 45 minutes. Là, lors de ce quart de finale, elles ont maintenu un très haut niveau de performance durant les 120 minutes de la partie. Jamais les Néerlandaises n’ont semblé en mesure d’inquiéter la gardienne Pauline Peyraud-Magnin, impeccable lors de ces rares interventions.

31 tirs pour les Bleues

Car elles ont subies les perpétuels assauts des Bleues qui ont attaqué sans cesse et se sont montrées les plus entreprenantes. Et les énormes occasions se sont succédées. Parmi leurs 31 tirs (dont 11 cadrés), on citera une frappe sur le poteau de Delphine Cascarino (27e), deux sauvetages devant la ligne de Stefanie Van der Gragt devant Melvine Malard (37e) et Grace Geyoro (41e), une reprise de la tête à bout portant de cette même Grace Geyoro passée à côté (87e) ou les deux parades successives de Daphne Van Domselaard devant Delphine Cascarino (90e+3) et Wendie Renard (90e+3).

C’est à se demander comment il a fallu en arriver à disputer une prolongation. Mais les Françaises n’ont jamais renoncé. A l’image de Selma Bacha, virevoltante dès son entrée en jeu (62e) et jusqu’au coup de sifflet final. Les Bleues ont donc logiquement été récompensées de leurs efforts quand, Kadidiatou Diani, fauchée par Dominique Janssen, s’est vu accorder un penalty après intervention de la VAR. Eve Perisset n’a pas tremblé et a inscrit l’unique but de la partie (1-0, 101e). Avec une telle performance, les joueuses tricolores ont marqué les esprits. Il faudra certainement en faire autant face à l’Allemagne, mercredi, pour espérer une place en finale.

