Du suspense et du combat mais pas de vainqueur dans le premier grand choc de l'Euro. Les Pays-Bas et la Suède se sont quittés sur un score de parité, samedi, lors de la première journée du groupe C (1-1).

Championnes d'Europe en titre, les Néerlandaises seront toutefois les plus satisfaites après une première période ratée marquée par l'ouverture du score suédoise signée Jonna Andersson (36e). Les Oranje Leeuwinnen ont réagi à la reprise et égalisé grâce à Jill Roord (52e). Un peu plus tôt, la Suisse et le Portugal avaient également fait match nul (2-2).

Rolfo et Asllani percutantes

Revanchardes après leurs défaites en quart de finale du précédent Euro (2-0), puis en demi-finale de la Coupe du monde (1-0, ap), les Suédoises se sont tout de suite montrées agressives et efficaces dans leur pressing.

Très à l'aise dans leur 3-4-3, elles ont fait déjouer des adversaires défaillantes dans l'animation offensive. Impuissantes, les Néerlandaises ont en plus vu leur gardienne Sari van Veenendaal venir percuter durement Stefanie van der Gragt (10e), avant de devoir céder sa place à Daphne van Domselaar (21e).

Les Suédoises sont devenues de plus en plus menaçantes. La percutante Kosovare Asllani et la remuante Fridolina Rolfo ont tenté leur chance sans cadrer (26e et 27e). L'ancienne joueuse du PSG est revenue à la charge et a réalisé un joli travail sur la droite, avec petit pont à la clé, pour permettre à Andersson de trouver la faille logiquement (0-1 , 36e).

Les affaires des Oranje se sont encore compliquées avec la sortie sur blessure de la défenseure centrale Aniek Nouwen (42e), suite à un duel avec l'avant-centre suédoise Lina Hurtig qui n'a pas réussi à doubler la mise juste avant la pause (45e+4).

Miedema se réveille

Mark Parsons, sélectionneur anglais des Pays-Bas, a cependant trouvé les solutions et ses joueuses sont revenues sur la pelouse de Bramall Lane avec de nouvelles intentions. Mieux organisées et mordantes, elles ont enfin mis de l'intensité dans leur jeu. Très décevante en première période, l'attaquant-star Vivianne Miedema a illustré cette tendance en lançant une offensive sur la gauche grâce à une feinte de corps avant de repiquer dans l'axe et de servir Roord qui a trompé Hedvig Lindhal (1-1, 52e)

Miedema a aussi failli marquer d'une frappe enroulée après une belle prise de balle dos au but dans un match devenu disputé et ouvert (61e). Le coach suédois Peter Gerhardsson a injecté du sang frais avec trois changements d'un coup (70e) mais l'inexpérimentée gardienne néerlandaise s'est révélée solide notamment sur les corners vicieux d'Asllani et sur la belle frappe de Rolfo (87e).

Alors que la nouvelle Parisienne Lieke Martens est restée discrète, Miedema a contré un dégagement de Lindhal dans sa surface mais la portière scandinave s'en est sortie sans dommage (89e). Les vice-championnes du monde et les médaillées d'argent des JO de Tokyo n'ont pas réussi à se départager et n'ont pas donné d'indication aux Françaises quant à l'identité de leur éventuel futur adversaire en quart de finale.

