Regrets partagés pour la Suisse et le Portugal. Alors qu’elles menaient par 2 buts d’avance après 5 minutes, les joueuses de la Nati ont concédé le match nul face au Portugal, ce samedi soir pour leur entrée en lice dans le groupe C de l’Euro féminin 2022 (2-2). Un match nul qui n’arrange aucune des deux équipes, puisque les Néerlandaises et les Suédoises sont les favorites du groupe (et s’affrontent à 21h).

La Suisse aurait même pu perdre dans les dernières minutes, puisque la remplaçante portugaise Telma Encarnação a trouvé le poteau en toute fin de match (88e). L’ancienne Lyonnaise et principal atout offensif du Portugal, Jessica Silva a inscrit le but de l’égalisation à la 65e minute alors que la milieu du Paris FC, Coumba Sow, avait ouvert le score après quelques secondes de jeu.

Deux buts en cinq minutes : la Suisse avait démarré fort

Dans un groupe C où les favoris sont les Pays-Bas et la Suède, il ne fallait pas perdre de temps aux Portugaises et aux Suissesses pour marquer les esprits. Coumba Sow, la joueuse du Paris FC a donc pris les choses en main après 79 secondes d’une superbe frappe du droit imparable pour la gardienne portugaise Inês Pereira (0-1, 2e).

Une autre joueuse suisse de la D1 Arkema, Ramona Bachmann (PSG) s’est montrée décisive dans la foulée puisque son coup franc frappé à 40 mètres a été converti de la tête par la défenseure Rahel Kiwic (0-2, 5e). Face à des Portugaises très imprécises techniquement, rien ne semblait pouvoir arriver aux joueuses de Nils Nielsen. Et pourtant.

Le Portugal a même eu la balle de match

Les Suissesses ont pourtant perdu le contrôle du match en quelques minutes. D’abord sur un but inscrit sur corner par la défenseure Diana Gomes (58e), puis sur un beau centre conclu de près par Jessica Silva, la star de l’équipe portugaise (2-2, 65e). Avec un peu plus de réussite, la capitaine lusitanienne Dolores Silva, sur un coup franc bien repoussé par la gardienne suisse Gaëlle Thalmann (69e) aurait pu donner l’avantage dans la foulée à son équipe.

Après une reprise de volée de la défenseure suisse Géraldine Reuteler repoussée par la transversale (80e) et une frappe de Sow repoussée sur la ligne (84e), c’est la remplaçante portugaise Telma Encarnação a vu son tir croisé repoussé par le montant droit suisse (89e). Cela a été une rencontre au scénario indécis jusqu’au bout, ainsi le match nul semble logique.

