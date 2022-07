Beth Mead a réussi à canaliser son tempérament pour pratiquer aujourd'hui son meilleur football. Mais si le Covid-19 n'avait pas repoussé l'Euro féminin d'un an, celle qu'on surnomme "Meado l'enragée" l'aurait sans doute regardé à la télé en ruminant. Ecartée des Jeux olympiques de Tokyo par la sélectionneuse Hege Riise, en attendant l'entrée en fonction de Sarina Wiegman qui terminait son contrat avec les Pays-Bas, l'attaquant d'Arsenal l'avait mal vécu : "Je n'étais pas bien l'été dernier", a-t-elle récemment raconté au Telegraph.

"Je me déteste d'avoir ressenti cela, mais je me suis retrouvée assise chez moi à avoir des pensées négatives au sujet de certaines joueuses, à vouloir qu'elles jouent mal pour que les gens réalisent que c'était une erreur de ne pas m'avoir prise", avait-elle détaillé. "Personne ne me disait ce que je devais améliorer ou la raison pour laquelle d'autres étaient choisies pour les JO et pas moi", a-t-elle plaidé. "Le seul retour que j'ai eu, c'est que j'étais trop agressive dans ma façon de jouer, et je n'arrivais pas à le comprendre. J'ai toujours joué comme ça".

"Plus dure que les garçons"

C'est même sa qualité première depuis le plus jeune âge. Née dans la campagne du Yorkshire, au nord de l'Angleterre, Beth Mead a été poussée vers le football par sa mère qui voulait trouver un exutoire pour cette boule de nerfs. "Elle sera la seule fille ici. Et les garçons sont assez durs, ça ira ?", avait averti l'entraîneur, dès le premier jour. "Quand ma mère est revenue, une heure plus tard, il lui a dit en gros que j'étais encore plus dure que la plupart des garçons", a raconté l'intéressée au site de la fédération anglaise.

A 16 ans, Beth Mead signe à Sunderland et accède à la Women Super League (D1), inscrivant 77 buts en 78 apparitions. Mais en dépit de son titre de meilleure réalisatrice en 2015, à 20 ans, elle doit attendre 2018 et l'arrivée du sélectionneur Phil Neville pour connaître ses premières capes. Elle en compte aujourd'hui 41. Presqueune décennie plus tard, sa frutration olympique s'est muée en rage positive, concrétisée par une saison exceptionnelle avec 33 buts ou passes décisives pour Arsenal qui a rivalisé jusqu'à la dernière journée avec Chelsea, sacré pour la troisième fois consécutive.

Les critiques comme carburant

"Peut-être que je suis bizarre, on dit toujours de ne pas lire les choses négatives, mais c'est mon carburant, c'est ce qui me fait avancer", a-t-elle aussi raconté. Cette double personnalité s'empare parfois d'elle sur le terrain, comme une Hulk au féminin et en crampons, et lui vaut ce surnom de "Angry Meado" ("Meado l'enragée") trouvé par ses coéquipières.

Angry Meado, "elle existe", a-t-elle rigolé dans le Telegraph. "Dans une certaine mesure, je joue mon meilleur football quand je suis énervée". Mais "je pense que j'ai compris comment canaliser un peu mieux ma colère et mon énergie dans le football, maintenant", a-t-elle confié au début du rassemblement pour l'Euro.

Beth Mead Crédit: Getty Images

L'arrivée de Wiegman semble avoir été un catalyseur supplémentaire. Avec son but décisif contre l'Autriche (1-0) et son triplé contre la Norvège (8-0), Mead a marqué 18 fois en 16 matches depuis que la Néerlandaise est sur le banc. "Elle est très directe. On pourrait dire abrupte pour l'Angleterre, mais c'est très néerlandais. Elle va toujours droit au but. On avait besoin de cette franchise (...) J'adore jouer pour elle", a souligné Mead.

Elle ne pouvait de toute façon que réussir avec une coach qui veut des joueuses "impitoyables", mais Wiegman refuse de spéculer sur la réussite insolente de son attaquante. "Elle tire et le ballon passe entre les poteaux et sous la transversale", a-t-elle répondu en plaisantant à un journaliste qui lui demandait, lundi, pourquoi Mead marquait autant de buts. Mais on en revient toujours à son caractère. "Beth est vraiment très déterminée face au but. Bien plus que la plupart des autres joueuses".

