De notre envoyé spécial à Milton Keynes,

Le décorum a changé mais pas l'ambition. Oubliez le New York Stadium, enceinte adoptive des Bleues lors de cet Euro, place au magnifique MK Stadium à Milton Keynes. C'est ici, à un peu plus d'une heure de Londres et de Wembley, que les Tricolores ont rendez-vous avec leur destin. "Il nous reste une grosse étape", a résumé Wendie Renard, présente en conférence de presse ce mardi. Cette étape, c'est un monstre sacré à terrasser : l'Allemagne.

Ad

Euro 2022 Bühl, positive au Covid, forfait contre la France en demie IL Y A 3 HEURES

La "Nationalmannschaft der Frauen" est une référence mondiale, un ogre international : deux Coupes du monde (2003, 2007), huit couronnes continentales et un titre olympique. "Quand on regarde le palmarès de l'équipe allemande et le nôtre…, a avoué Renard. En termes d'expérience et de vécu, ce sont deux grandes nations mais notre palmarès est vierge. On est en demi-finale du Championnat d'Europe, si on a fait ce parcours-là, ce n'est pas pour rien."

Un supporter conquis : "Je mets un billet sur la France face à l'Allemagne"

Manque d'expérience, vraiment ?

On vous l'a déjà dit, on a des jeunes joueuses dans ce groupe-là qui ont déjà fait des demi-finales et des finales, a-t-elle insisté. C'est faire offense aussi à nos deux équipes de Ligue des champions qui ont aussi l'habitude de faire des demies et des finales. Excusez-moi mais elles ont l'habitude." Un discours proche de celui de Corinne Diacre, qui a insisté sur les vertus mentales de son équipe et sur l'importance de se concentrer sur soi avant de regarder l'adversaire. Et ne lui parlez pas de l'inexpérience de son groupe : pour elle, c'est un argument caduque. ", a-t-elle insisté.."

A ses côtés, Renard a fait office de symbole parfait. A écouter la capitaine, l'écart de palmarès ne vaudra rien à partir de 21h mercredi. "Ça va être un combat demain, c'est une grande nation, a-t-elle pronostiqué. Ça va se jouer à l'efficacité. Mais il ne faut rien changer. Oui, c'est une grande nation et par le passé on a pu avoir, selon vous, cette infériorité. Mais il n'y a pas de complexe à avoir. Il faudra juste jouer avec nos qualités. Je pense qu'elles ne sont pas contentes de nous jouer non-plus".

"Qu’on la déteste ou qu’on l’adore, les résultats sont là" : Diacre finit par séduire

On ne parle que des vainqueurs

Pour croire à cette finale, les Bleues connaissent la recette : davantage se rapprocher de l'efficacité entrevue face à l'Italie (5-1) que celle face aux Pays-Bas (1-0, ap). Si elle n'a pas insisté particulièrement auprès de ses attaquantes - "mes joueuses ne doutent pas", s'est-elle notamment défendue -, elle a bien quelque chose en tête pour être la première équipe à marquer un but à cette Mannschaft. "Je ne vais pas vous donner le secret, je vais me le garder, on va essayer de le mettre en pratique demain", a-t-elle simplement répondu.

C'est finalement à Wendie Renard qu'est revenu le mot de la fin. Elle, l'habituée des trophées, ne pense qu'à Wembley. Que cette demie soit la première depuis 2012 pour l'équipe de France, peu importe. "Ce match ne représentera quelque chose que si on gagne le trophée, a-t-elle balayé quant à la place de cette demie dans le panthéon national. Si on ne gagne pas… On ne parle que des vainqueurs. Moi, que je perde en quarts ou en demie, ça ne me change rien du tout. Mais si tu gagnes, on ne parle que de toi. L'objectif est uniquement sur le trophée". Le décorum a changé mais pas l'ambition. Wembley n'a jamais semblé si proche…

Euro 2022 De parias à modèles : les gardiennes ont changé de dimension IL Y A 4 HEURES