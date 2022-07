L’Allemagne de Sara Däbritz a été impitoyable ce mardi soir. Pour son second match dans le groupe B de l’Euro 2022, la sélection entraînée par Martina Voss-Tecklenburg a gagné sans trembler face à l’équipe d’Espagne, au Community Stadium de Brentford (2-0).

Bien aidées par une relance totalement manquée de Sandra Paños, la gardienne espagnole, les Allemandes ont rapidement ouvert le score par l’attaquante du Bayern, Klara Bühl (3e) avant de plier la rencontre avant la pause, grâce à leur buteuse Alexandra Popp (37e). La Frauen-Nationalmannschaft est qualifiée pour les quarts de finale.

Bühl et Popp, impitoyables devant les buts espagnols

L’Allemagne avait frappé fort dès le premier match, vendredi face aux Danoises. Les coéquipières de Klara Bühl n’étaient pas présentes ce soir pour plaisanter et ont piqué après une centaine de secondes. Sur une relance hasardeuse de la gardienne de la sélection espagnole et du FC Barcelone, Sandra Paños, Bühl a ainsi ouvert le score d’une frappe clinique du gauche sur la première opportunité des siennes (1-0, 3e).

A l’image de cette première passe ratée, l’équipe entrainée par Jorge Vilda a manqué de conviction tout au long de sa première période : Lucía García (10e), Patri Guijarro (15e), ou Mariona Caldentey (18e) ont toutes manqué de tranchant devant le but allemand. Ce n’était pas le problème des coéquipières d’Alexandra Popp. Pas du tout même : juste avant la pause, sur le second tir cadré allemand, la chevronnée attaquante a inscrit le second but de son équipe sur un corner de Felicitas Rauch (2-0, 37e).

