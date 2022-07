Cinq ans après, nouvelle déconvenue continentale pour la Norvège. Déjà éliminées dès la phase de groupes de l'Euro 2017, les Scandinaves ont connu pareil sort en Angleterre. Lourdement battues par le pays hôte il y a quelques jours (8-0), les partenaires d'Ada Hegerberg se sont inclinées face à l'Autriche, ce vendredi. Les Autrichiennes finissent deuxièmes du groupe derrière le pays hôte, assuré avant ce match de finir premier, et elles défieront l'Allemagne, première du groupe B, en quart de finale, jeudi prochain à Brentford, à l'ouest de Londres.

Avec une différence de but plombée (-5 avant ce match), la Norvège devait l'emporter à tout prix et tout le monde attendait une réaction d'orgueil face aux Autrichiennes qui ne les avaient jamais battues. Avant la compétition, le retour en sélection d'Ada Hegerberg, l'une des meilleures joueuses du monde, après 5 ans de fâcherie, avait même suscité un vent d'espoir chez les Scandinaves qui faisaient presque figure d'outsider pour la victoire finale. Leur vécu bien plus étoffé devait normalement leur permettre de refaire basculer la qualification dans leur camp.

Sortie sans gloire

Mais il n'en a rien été. La Norvège a paru empruntée, sans idée face à une Autriche bien organisée et qui a semblé réciter un plan de jeu parfait, appris à la lettre et assimilé par toute l'équipe. Dès la 12e minute, une frappe de Laura Feiersinger, pourtant pas particulièrement bien placée ni appuyée, avait échappé des mains de Guro Pettersen, sauvée par sa barre transversale. La portière norvégienne n'a, en revanche, rien pu faire quand Nicole Billa, libre de tout marquage dans la surface, s'est retrouvée à la réception d'un centre en rupture de Verena Hanshaw pour marquer d'une déviation décroisée (1-0, 37e).

Après la pause, la sensation d'impuissance laissée par la Norvège s'est poursuivie. C'est même Lisa Makas qui a été tout près de doubler la mise, mais sa frappe, au deuxième poteau, a été juste assez déviée en passant entre les jambes de Pettersen pour frôler le poteau et sortir en corner (72e). Sortie sans gloire au stade des poules pour la deuxième édition de suite, entrecoupé par un quart de finale au Mondial 2019 en France, la Norvège va devoir bien analyser ces deux déconvenues si elle ne veut pas dire adieu, chez les femmes, à son statut de nation majeure du football.

L'Angleterre, sans pression mais avec la manière

L'Angleterre, qualifiée avant le match pour les quarts de finale de l'Euro féminin de football qu'elle organise, s'est bien amusée contre l'Irlande du nord, surclassée 5 à 0 (mi-temps : 2-0) lors de la 3e et dernière journée du groupe A, vendredi à Southampton. Francesca Kirby (40e), Bethany Mead (44e), Alessia Russo (48e, 53e) et Kelsie Burrows (76e csc) ont été les buteuses du jour, face à des Nord-Irlandaises qui terminent dernières de leur groupe avec trois défaites en autant de matches. En quarts de finale, le mercredi 20 juillet, l'Angleterre sera opposée au pays classé deuxième dans le groupe B, soit l'Espagne ou le Danemark qui sont opposés samedi à Londres.

