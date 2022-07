Pauline Peyraud-Magnin : 5

Elle a soufflé le chaud et le froid pendant tout le match. Sur corner, elle a souffert pour s'imposer (41e, 60e), offrant de vraies situations à l'Islande. Mais elle reste attentive par ailleurs (49e, 73e, 90e). Une belle détente verticale sur une frappe lointaine (56e). Quelques relances rapides bien senties également, mais ce penalty tardif la prive d'un clean sheet qui la fuit toujours dans cet Euro.

Ad

En bref : Il faudra être plus autoritaire dans les airs face aux Pays-Bas…

Euro 2022 Un nul in extremis, mais sans conséquences pour les Bleues IL Y A UNE HEURE

Marion Torrent : 5

Elle semble toujours sur un fil mais elle a réussi à tenir le coup malgré un début de match compliqué (10e). Sa générosité lui permet de se sortir de certaines situations mal embarquées et de nettoyer des ballons chauds (36e). Son apport offensif a été limité, pas aidé par Diani en première période, et la qualité de ses centres est toujours aléatoire.

En bref : Moins impactante que Perisset.

Aïssatou Tounkara : 4

Dieu que ce fut compliqué à la relance. La défenseure, visiblement en concurrence avec Griedge Mbock pour le poste, a perdu un nombre incalculable de ballons sur des passes a priori anodines (36e, 54e, 61e). Certains ont même débouché sur des occasions islandaises. Pas toujours royale au duel (55e, 77e), elle sauve la mise sur certaines actions adverses (45e, 80e, 90e).

En bref : Y'a-t-il vraiment débat avec Mbock ?

Aïssatou Tounkara face à l'Islande Crédit: Getty Images

Wendie Renard : 6,5

Là où ses coéquipières ont paru en difficulté, elle n'a jamais dévié de son cap. Toujours aussi autoritaire dans les airs, elle n'a rien laissé à ses adversaires directes qui ont fini par y mettre les coudes. Ses longues transversales ont été bien moins présentes que lors des deux premiers matches, ce qui n'a pas aidé le jeu français. Une tête dangereuse sur corner à signaler (15e).

En bref : Patronne.

Selma Bacha : 4

On sent qu'elle a de l'énergie à revendre. Mais ce lundi, elle a eu du mal à la gérer. Parfois trop timide avec la balle, pas assez précise dans ses transmissions, elle a même agacé Corinne Diacre sur un ballon long joué par dépit en première période. Son pied gauche magique n'a pas été en mesure de s'exprimer correctement.

En bref : Une occasion ratée de se montrer.

Remplacée par Sakina Karchaoui (63e), qui s'est mise en évidence d'entrée.

Sandie Toletti : 5,5

Quand elle prend la balle, elle met de l'ordre dans les pensées des Bleues. Son jeu vertical aura été magnifique par séquences (18e, 24e) mais elle aura manqué d'influence à la construction. Dans un milieu expérimental, on aurait aimé qu'elle prenne plus ses responsabilités. Une perte de balle dangereuse à relever (45e).

En bref : On attend qu'elle prenne le pouvoir car elle a largement ce qu'il faut…

Remplacée par Grace Geyoro (63e) qui a touché le poteau sur un de ses premiers ballons (67e) avant de se voir refuser le but du break en fin de match (89e).

Sandie Toletti face à l'Islande Crédit: Getty Images

Charlotte Bilbaut : 5,5

Elle a commencé son match avec une perte de balle très dangereuse (5e). Mais, pour le reste, elle a tenu la baraque comme à son habitude. La harceleuse en chef s'est même transformée sur certaines actions en une maestro de la sortie de balle (38e, 45e) avec des prises d'initiatives sous pression bienvenues.

En bref : Une phase de poules solide dans l'ensemble.

Remplacée à la mi-temps par

Ella Palis : 6

Très propre, elle n'a jamais cherché à en faire trop et a simplifié le jeu français par ses relances pleines de bon sens. Un jeu long intéressant et une bonne lecture tactique.

En bref : Convaincante

Clara Matéo : 6

Elle a commencé par une passe décisive pour Malard (1re) et a suivi l'attaquante dans son sillage en étant souvent dans les bons coups français. Mais elle a disparu de la circulation lorsque les Islandaises ont haussé le ton physiquement. Un corner bien botté (15e) à noter. Elle aurait pu terminer avec une deuxième offrande si le VAR n'avait pas refusé le but de Geyoro (89e).

En bref : Souvent le geste juste au moment de donner les derniers ballons.

Clara Matéo face à l'Islande Crédit: Getty Images

Kadidiatou Diani : 3

Alignée dans son couloir fétiche, on n'a jamais vraiment reconnu la Diani des deux premiers matches. D'une discrétion absolue, rarement touchée et parfois imprécise, elle a connu une première période délicate, sans véritable occasion ni fait saillant. Une prestation qui n'a rien d'inquiétante mais qui illustre encore son manque de régularité dans les performances.

En bref : Transparente.

Remplacée à la mi-temps par

Delphine Cascarino : 6

Elle retrouvait son aile droite et s'en est donnée à cœur joie. Ses dribbles ont semé la zizanie chez les Islandaises et les plus grosses occasions françaises sont souvent venues de son côté en seconde période. Une belle frappe du gauche (81e) pour se rappeler au bon souvenir de l'Italie.

En bref : Un poison pour ses adversaires directes.

Melvine Malard : 7,5

Elle était pressée et cela a débouché sur l'un des plus beaux buts de cette phase de poules avec une talonnade en déviation pour Matéo puis une finition clinique du gauche (1re). Son début de match aura été exceptionnel avec des remises toujours dans le sens du jeu, des bonnes prises de balle et une activité débordante (20, 24e). Elle a logiquement baissé de pied par la suite mais ses qualités ressemblent à ce dont la France a besoin : du mouvement, de l'habilité technique et beaucoup d'instinct. Elle rate le doublé en se mettant hors-jeu sur le caviar de Karchaoui (69e).

En bref : Marie-Antoinette Malard.

Remplacée par Ouleymata Sarr (79e) qui rate une belle occasion en fin de match (90e) mais surtout provoque le penalty islandais de manière maladroite.

Melvine Malard (France) célèbre son but contre l'Islande lors du match de poules de l'Euro 2022, le 18 juillet 2022 Crédit: Getty Images

Sandy Baltimore : 6

Elle aussi aura été en vue en début de match, notamment avec une relation technique très fluide avec Malard. Elle s'est procuré trois belles occasions (15e, 20e, 55e) mais n'aura pas trouvé le chemin des filets, seul grief à lui reprocher. Reste que sa patte gauche a offert quelques bonnes situations sans pour autant renverser la table.

En bref : Un profil de joker plus que de titulaire en puissance.

Euro 2022 Six changements pour les Bleues, Malard remplace Katoto IL Y A 4 HEURES