L'Allemagne rejoint l'Angleterre dans le dernier carré. En s'imposant 2-0 face aux Autrichiennes ce jeudi soir au Community Stadium de Brentford grâce à des buts de Lina Magull et Alexandra Popp, les Allemandes continuent leur sans faute dans cet Euro 2022 avec une quatrième victoire en autant de rencontres, onze buts marqués et zéro encaissé. Elles se qualifient pour leur dixième demi-finale de leur histoire. Les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg affronteront la France ou les Pays-Bas mercredi prochain pour une place en finale.

Une rencontre rythmée par les poteaux

Pour sa troisième participation à un Euro et sa deuxième phase à élimination directe, l'Autriche a rapidement montré qu'elle n'a pas volé son ticket pour les quarts de finale. Dès les premières minutes, les joueuses d'Irene Fuhrmann ont mis de l'intensité afin de gêner la construction allemande et d'apporter du danger devant le but de Merle Frohms. Pour preuve, après un joli grand pont, Julia Hickelsberger a été la première de la soirée à cadrer un tir (9e).

Quelques minutes plus tard, sa coéquipière, Marina Georgieva, a touché le poteau après une tête sur un corner. Mais, dans un quart de finale, il faut être clinique. Et cela, l'ogre allemand, huit fois champion d'Europe, le sait. Après un renvoi imprécis de Manuela Zinsberger, Klara Bühl en a profité pour presser Carina Wenninger et servir Lina Magull en retrait. Grâce à un plat du pied au ras du poteau, la relayeure bavaroise a ouvert le score (1-0) et a permis à l'Allemagne, qui a repris le contrôle du match, de mener à la pause.

Les Allemandes, à l'expérience

Au retour des vestiaires, les deux équipes, comme lors de l'entame du match, ont mis de l'intensité. Si Giulia Gwinn, sur l'action du coup d'envoi du second acte, a vu sa frappe lointaine à ras de terre être renvoyée par le poteau droit de Manuela Zinsberger (46e), Barbara Dunst et Sarah Puntigam ont respectivement répondu en touchant elles aussi les montants allemands. La première grâce à un tir lobé lointain s'écrasant sur la barre transversale (53e), la seconde grâce à une demi-volée après un corner mal renvoyé terminant sur le poteau (57e).

Si elles ont montré qu'elles étaient encore en vie dans le dernier quart d'heure, les Autrichiennes ont également vu leur montant trembler. Sur une frappe lourde et tendue de Klara Bühl, Manuela Zinsberger a accompagné le cuir du regard et l'a vu heurté sa propre barre transversale (78e). Quelques minutes plus tard, bien décalée par Alexandra Popp, l'attaquante du Bayern Münich a manqué le cadre face à un but autrichien quasiment vide (81e).

Finalement, à l'expérience, les Allemandes, après une nouvelle prise de risque autrichienne en défense et une relance totalement loupée, ont doublé la mise en toute fin de match grâce à un bon pressing d'Alexandra Popp qui a contré le dégagement de Manuela Zinsberger (89e). La quatrième réalisation en autant de rencontres pour la buteuse de Wolfsburg disputant son premier Euro et une dixième demi-finale pour l'Allemagne, seule équipe à ne pas avoir encaissé de but dans cette compétition, dans laquelle elle affrontera les Pays-Bas ou... la France.

