Euro-2024: Blatter félicite l'Allemagne et tacle (encore) Platini

L'ancien président de la Fifa Joseph Blatter a félicité l'Allemagne, désignée jeudi par l'UEFA comme pays-hôte de l'Euro 2024 de football, tout en glissant un tacle à son ancien rival Michel Platini, initiateur de l'édition 2020, éclatée dans plusieurs pays.

Le Suisse a plusieurs fois reproché à Platini, président de l'UEFA de 2007 à 2015, d'avoir planifié l'Euro 2020 dans douze villes de pays différents. "Euro 2024 en Allemagne: c'est bien que l'UEFA retourne à son format original -et ne pas disperser l'événement (comme en 2020) sur tout le continent. L'Allemagne en tant que pays-hôte garantit un tournoi au plus haut niveau d'infrastructures et de logistique", a écrit Blatter sur son compte Twitter.

Les deux hommes se sont déjà écharpés dans le passé sur le sujet, par médias interposés. A l'été 2012, Blatter avait attaqué le projet de Platini avec une comparaison acide: "Feu le colonel Kadhafi, au moment de la Coupe du monde en Afrique m'avait proposé quelque chose de semblable", avait lâché le président de la Fifa (1998-2015) dans un entretien à l'AFP.

L'ancien international français, bien placé à l'époque pour prendre sa succession, lui avait répondu dans les colonnes de L'Equipe: "A l'UEFA, tous les grands projets sont le fruit d'un dialogue approfondi et d'une décision collective. Je ne suis pas sûr que cela corresponde aux pratiques du colonel Khadafi".