Le match d'ouverture à l'Allianz Arena de Munich, la finale au Stade olympique de Berlin. Dans un communiqué publié mardi après-midi, l'UEFA a dévoilé calendrier de l'Euro 2024, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.

Le comité exécutif de l'instance a établi le calendrier de la phase finale, qui se déroulera dans dix villes allemandes avec le retour à un seul pays hôte après un Euro 2020 organisé l'an dernier à travers tout le continent.

Deux régions pour la phase de poules

"Pour la première fois", indique l'UEFA, l'impact environnemental "a été inclus dans les critères de la réglementation du tournoi", donc les dix villes ont été réparties en trois régions: nord/nord-est (Berlin, Hambourg, Leipzig), ouest (dont Dortmund, Düsseldorf et Cologne) et sud (Francfort, Stuttgart et Munich).

Lors de la phase de poules, les rencontres "se tiendront seulement dans deux régions, pour réduire les distances pour les équipes et les supporters", et "favoriser les délégations qui voyagent en train ou bus depuis leur camp de base jusqu'au lieu des matches", explique l'organisation.

Accueilli par onze villes-hôtes de onze pays, de Londres à Bakou, l'Euro 2020 avait été marqué par de longs déplacements pour une partie des équipes, avec des conditions météo extrêmement inégales, s'ajoutant au casse-tête déjà provoqué par le passage de multiples frontières en pleine pandémie.

