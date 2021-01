L'équipe de France Espoirs affrontera notamment la Serbie et l'Ukraine en groupe qualificatif pour l'Euro 2023, selon le tirage au sort effectué jeudi au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Les Bleuets, qualifiés pour la prochaine édition organisée en 2021, devront terminer en tête du groupe H devant la Serbie, l'Ukraine, la Macédoine du Nord, les îles Féroé et l'Arménie pour disputer le tournoi suivant à l'été 2023 en Géorgie et en Roumanie.