mérité sa place" dans la liste des 23. "Un choix sportif ? C'est ce qu'elle (Corinne Diacre) dit. Si elle le dit, je la crois", a-t-elle réagi dans les colonnes de Sa belle saison avec l'OL n'a pas suffi. Malgré un but en finale de Ligue des champions face au Barça (3-1) et un nouveau triomphe avec son club, Amandine Henry n'a pas été convoquée par Corinne Diacre pour le prochain Euro (6-31 juillet) en Angleterre. Une déception pour la Lyonnaise, qui estime qu'elle aurait probablement "" dans la liste des 23. "", a-t-elle réagi dans les colonnes de L'Equipe . Mais entre les deux, la relation est au point mort depuis certaines déclarations de la joueuse.

Moi je n'ai aucun problème avec elle

"Si j'ai parlé, ce n'était pas en mon nom, mais au nom de l'équipe, répond Henry. En soi, je n'avais aucun problème avec elle, c'était l'équipe qui avait un problème. Après c'est facile de dire qu'il y a un problème entre elle et moi alors que ce n'était pas le cas. À entendre les échos des autres joueuses, aujourd'hui, elle a changé. Je me dis que, peut-être, le fait d'avoir dit les choses, cela a pu faire avancer. Moi je n'ai aucun problème avec elle (...) Apparemment, elle est beaucoup plus ouverte, souriante. Je n'y étais pas mais ce sont les échos que j'ai eus."

En "manque" du maillot bleu, Amandine Henry se dit prète à se rapprocher de sa sélectionneuse. Mais, en attendant, elle n'a toujours eu "aucune explication" concernant sa non-sélection. Même chose pour sa coéquipière Eugénie Le Sommer, elle aussi absente et "très déçue" de ce choix. "Elle n'a pas eu de discussion. Il y a beaucoup de déception", a-t-elle confié. Pour rétablir le lien entre elles, il y a encore du chemin...

