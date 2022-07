L'équipe de France va-t-elle battre des records d'audiences, dignes de ceux connus en 2019 lors du Mondial organisé en France ? C'est ce qu'espèrent Canal + et TF1 qui seront les deux diffuseurs de l'Euro qui s'ouvre ce mercredi 6 juillet en Angleterre. La chaîne cryptée détient l'intégralité des droits et proposera donc les 31 rencontres de la compétition sur ses antennes. Pour le groupe TF1, on mise évidemment gros sur les matches des Bleues. Le groupe proposera ainsi 14 affiches dont tous les matches des Tricolores.

Pour suivre la compétition de bout en bout, Eurosport.fr vous proposera une couverture éditoriale complète, avec notamment un suivi attentif des Bleus avec notre envoyé spécial en Angleterre, Cyril Morin. Voici le programme TV complet de l'Euro 2022.

Phase de poules

Mercredi 6 juillet - Groupe A

21h00 : Angleterre - Autriche, diffusé sur Canal + Sport et TMC

Jeudi 7 juillet - Groupe A

21h00 : Norvège - Irlande du Nord, diffusé sur Canal + Sport

Vendredi 8 juillet - Groupe B

18h00 : Espagne - Finlande, diffusé sur Canal +

21h00 : Allemagne - Danemark, diffusé sur Canal + Sport et TMC

Samedi 9 juillet - Groupe C

18h00 : Portugal - Suisse, diffusé sur Canal +

21h00 : Pays-Bas - Suède, diffusé sur Canal +

Dimanche 10 juillet - Groupe D

18h00 : Belgique - Islande, diffusé sur Canal + Sport

21h00 : France - Italie, diffusé sur TF1 et Canal +

Lundi 11 juillet - Gr. A

18h00 : Autriche - Irlande du Nord, diffusé sur Canal + Sport

21h00 : Angleterre - Norvège, diffusé sur Canal + Sport et TMC

Mardi 12 juillet - Gr. B

18h00 : Danemark - Finlande, diffusé sur Canal + Sport

21h00 : Allemagne - Espagne, diffusé sur Canal + Sport et TMC

Mercredi 13 juillet - Gr. C

18h00 : Suède - Suisse, diffusé sur Canal + Sport

21h00 : Pays-Bas - Portugal, diffusé sur Canal + Sport

Jeudi 14 juillet - Gr. D

18h00 : Italie - Islande, diffusé sur Canal + Sport

21h00 : France - Belgique, diffusé sur TF1 et Canal +

Marie-Antoinette Katoto sous le maillot de l'équipe de France Crédit: Imago

Vendredi 15 juillet - Gr. A

21h00 : Irlande du Nord - Angleterre, diffusé sur Canal + Sport

21h00 : Autriche - Norvège, diffusé sur Canal + Décalé

Samedi 16 juillet - Gr. B

21h00 : Finlande - Allemagne, diffusé sur Canal + Sport

21h00 : Danemark - Espagne, diffusé sur Canal + Décalé

Dimanche 17 juillet - Gr. C

18h00 : Suisse - Pays-Bas, diffusé sur Canal + Sport

18h00 : Suède - Portugal, diffusé sur Canal + Décalé

Lundi 18 juillet - Gr. D

21h00 : Islande - France , diffusé sur TF1 et Canal +

, diffusé sur 21h00 : Italie - Belgique, diffusé sur Canal + Sport

Quarts de finale

Mercredi 20 juillet

21h00 : Vainqueur du groupe A - Deuxième du groupe B (quart de finale 1), diffusé sur Canal + Sport et TMC

Jeudi 21 juillet

21h00 : Vainqueur du groupe B - Deuxième du groupe A (quart de finale 2), diffusé sur Canal + Sport et TMC

Vendredi 22 juillet

21h00 : Vainqueur du groupe C - Deuxième du groupe D (quart de finale 3), diffusé sur TF1 et Canal +

Samedi 23 juillet

21h00 : Vainqueur du groupe D - Deuxième du groupe C (quart de finale 4), diffusé sur TF1 et Canal +

Demi-finales

Mardi 26 juillet

21h00 : Vainqueur du quart de finale 1 - Vainqueur du quart de finale 3 (demi-finale 1), diffusé sur TF1 et Canal +

Mercredi 27 juillet

(21h00) Vainqueur du quart de finale 2 - Vainqueur du quart de finale 4 (demi-finale 2), diffusé sur TF1 et Canal +

Finale

Dimanche 31 juillet

18h00 : Vainqueur de la demi-finale 1 - Vainqueur de la demi-finale 2, diffusé sur TF1 et Canal +

