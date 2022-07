On ne sait pas encore si les Three Lionesses vont faire rugir de plaisir leur pays. Mais une certitude émerge déjà alors que s'ouvre mercredi l'Euro 2022 en sol anglais : elles sont chanceuses. Face à l'Autriche (21h), elles auront l'honneur d'ouvrir la compétition dans le mythique Old Trafford, qui s'annonce plein et acquis à leur cause. 70 000 fans, ça fait du bruit. 4 400, beaucoup moins. C'est pourtant le grand écart qui guette cet Euro.

Car pendant que l'Angleterre se régalera lors de sa phase de poules avec des stades probablement à guichets fermés à Manchester, mais aussi à Brighton (29 200 places) et Southampton (31 100 places), l'Islande aura l'impression de ne pas boxer dans la même catégorie. Le tirage au sort a réservé aux Islandaises un premier tour pas loin d'être déprimant avec deux duels disputés au Manchester City Academy. Affluence maximale pendant cet Euro ? 4 400 places. Le tout avant un possible match décisif face aux Bleus au New York Stadium de Rotherham, d'une capacité maximale de 10 400 places.

Forcément, côté islandais, la pilule passe mal. "Je suis un peu déçue par les stades, avait lancé Björk Gunnarsdottir, joueuse de l'OL et pièce importante de l'équipe islandaise dans le podcast 'Their Pitch'. C'est choquant d'être en Angleterre, où il y a tant de stades et on hérite d'un terrain d'entraînement de Manchester City qui accueille 4.000 spectateurs". Un stade à l'affluence supérieure en temps normal (plus de 8 000 places) qui ne pourra être exploitée au maximum en raison de l'absence de tribunes debout pour l'Euro.

Le Manchester City Academy Stadium sera l'un des stades hôtes de l'Euro 2022 Crédit: Getty Images

"Un manque de respect"

"C'est juste honteux (...) c'est un manque de respect envers le football féminin", avait-elle poursuivi. Côté islandais, c'est autant un désaveu pour les joueuses qu'un coup dur pour les supporters. La France s'en souvient : quand l'Islande est là, c'est l'assurance d'ambiances de folie et d'images à même de faire grandir l'événement. "Ils disent qu'ils ne veulent pas survendre les matches mais le fait est que notre équipe féminine est bien meilleure que la masculine actuellement, souriait pour The Athletic Tanja Isfjord, supporter islandais et militant de l'égalité dans ce petit pays. […] Si l'équipe médiatise autant la discrimination contre elle, c'est qu'elle veut mobiliser autour de ces questions et affirmer que cela ne suffit pas. Elles méritent d'être vues".

Elles ne sont d'ailleurs pas les seules à avoir dressé ce constat. Les Pays-Bas, tenantes du titre, et la Suède, outsider sérieuse à la victoire finale, passeront notamment par la banlieue de Wigan et le Leigh Sports Village stadium, de… 7 800 places. "Quand je vois les stades où les matches auront lieu, je suis sceptique, avait d'ailleurs estimé Mark Parsons, le sélectionneur des Néerlandaises, auprès de l'AFP en février (...) Est-ce qu'on a vu trop petit comme cela arrive parfois avec le football féminin ? Mon avis est qu'on aurait pu remplir des stades plus grands".

Malard, l'avenir de l'attaque bleue aux nattes rouges

Diacre en phase avec l'UEFA

Face à la controverse, l'organisation n'a pas hésité à jouer la carte de la real-politik, en omettant volontairement que certaines enceintes plus adaptées, à Newcastle, Sunderland ou Middlesbrough, ont passé leur tour en 2019 au moment d'organiser la compétition. "Même si nous avons les plus grandes ambitions, nous devons tenir compte de la réalité et nous référer au passé, avait ainsi justifié Nadine Kessler, la patronne du football féminin à l'UEFA. Lors du dernier Euro (en 2017 aux Pays-Bas, NDLR), nous avions 5 000 spectateurs en moyenne, si on enlève les matches des Pays-Bas." Mais depuis, l'engouement autour des équipes nationales féminines n'a fait que croître, partout en Europe.

En France, notamment, si l'élan a été coupé par la crise du Covid, la Coupe du monde avait généré des audiences records et un véritable vent d'optimisme pour la suite. Pourtant, Corinne Diacre a jugé le choix de l'UEFA plutôt cohérent. La raison ? Mieux vaut de petits stades blindés que de grandes enceintes désertes. "Il y a eu des affiches à Nice, dans un grand stade, avec très peu de public, se souvenait-elle en mai dernier. Est-ce qu'il vaut mieux un stade de 4 000 places complètement plein ou un stade de 20 000 places rempli par 4 000 personnes ?".

Alors, cet Euro est-il déjà un championnat d'Europe au rabais pour les spectateurs ? Pas sûr. La semaine passée, l'UEFA s'est vantée d'avoir déjà vendu plus de 500 000 billets pour l'épreuve. Puisqu'il s’agit aussi de symbole, les records de fréquentation pour un match de l'Euro devraient être ainsi explosés pour le match d'ouverture et pour la finale. Sans pour autant dépasser le record du Barça en mars dernier : 91 648 spectateurs s'étaient massés au Camp Nou pour assister à la victoire des Catalanes face à Wolfsburg. Soit 87 248 de plus que les "chanceux" du Manchester City Academy Stadium…

Avec AFP

