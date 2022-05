Corinne Diacre a tranché. Et la sélectionneuse des Bleues, qui a dévoilé lundi sa liste de 23 joueuses retenues pour l'Euro 2022 (6-31 juillet), a décidé de ne pas rappeler les Lyonnaises Eugénie Le Sommer et Amandine Henry. En grande forme depuis plusieurs mois, mais absente depuis le 27 novembre 2020 avec le maillot bleu, cette dernière avait eu un différend personnel avec Diacre, les deux n'hésitant pas à se répondre via médias interposés. Viviane Asseyi (Bayern Munich, 55 sélections) manquera également l'évènement.

Kheira Hamraoui ne disputera pas non plus l'Euro. Victime d'une agression à coups de barre de fer en novembre et en froid avec une grande partie de ses coéquipières au PSG, la milieu de terrain n'a pas été appelée par Diacre. Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, elles, seront évidemment de la partie, tout comme Wendie Renard (OL), qui tiendra sa place en défense centrale.

L'objectif, se donner rendez-vous à Wembley le 31 juillet pour la finale

"J'ai des choix à faire, je vais les assumer jusqu'au bout, a assuré la sélectionneuse (...) On travaille depuis un petit moment avec ce groupe-là, qui s'est aussi qualifié pour la prochaine Coupe du monde 2023. On a réussi à trouver un équilibre depuis quelques mois avec de l'expérience et de la jeunesse." Interrogée au journal de 13h de TF1 sur les absences de ces cadres, Diacre a expliqué que "les choix ont été difficiles (...), comme toutes listes", et admis que "ces joueuses ont été performantes" et que "le maillot bleu représente quelque chose d'extraordinaire" pour elles, mais "on ne peut pas se baser que sur la performance d'un jour, c'est un travail à long terme".

Elle a rappelé "l'objectif commun avec les joueuses, se donner rendez-vous à Wembley le 31 juillet pour la finale" et remporter le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine.

Perle Morroni, devenue remplaçante en club, ne disputera pas non plus l'Euro. Selma Bacha lui a été préférée au poste de latérale gauche, avec Sakina Karchaoui. La Bordelaise Ella Palis, sélectionnée à sa place en avril, est convoquée. La gardienne Pauline Peyraud-Magnin, privée de sa doublure habituelle Solène Durand (blessée et forfait), sera épaulée par la Bordelaise Mylène Chavas et par le Messine Justine Lerond, joueuse de D2 titulaire dans la cage des moins de 23 ans françaises.

La liste des 23 Bleues pour l'Euro :

Gardiennes : Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz/D2), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/ITA).

Défenseures : Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham/ENG), Sakina Karchaoui (Paris SG), Griedge Mbock (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético Madrid/ESP).

Milieux : Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton/ENG), Grace Geyoro (Paris SG), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante/ESP).

Attaquantes : Sandy Baltimore (Paris SG), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Marie-Antoinette Katoto (Paris SG), Melvine Malard (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC).

