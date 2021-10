Depuis quelques mois, ses méthodes ont fait l'objet de sévères critiques. Sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football depuis un peu plus de quatre ans, Corinne Diacre a beau pouvoir compter sur le soutien indéfectible de Noël Le Graët, président de la FFF, elle n'a pas été épargnée par certaines de ses joueuses dont des cadres du vestiaire des Bleues. Tant et si bien qu'elle a notamment décidé de se passer des services au milieu de terrain d'Amandine Henry qui n'a plus été vue en sélection depuis le 27 novembre 2020 et un match contre l'Autriche. A dix mois de l'Euro en Angleterre (6-31 juillet 2022), elle s'est confiée à L'Equipe pour crever l'abcès.

"Ce n'est pas moi qui ai créé les crises, les tensions ou les conflits, on appelle ça comme on veut. C'est comme dans la vie, pour que ça fonctionne, il faut être deux. J'ai peut-être fait le premier pas, parce qu'il faut toujours que quelqu'un le fasse. Et derrière, il faut que tout le monde se sente concerné par le projet. Ma mission est d'amener la France en finale de l'Euro. J'ai eu une mûre réflexion sur ce qu'il s'est passé, sur les valeurs de l'équipe, des joueuses", a d'abord réaffirmé Corinne Diacre. Une manière de mettre notamment son ex-capitaine devant ses responsabilités.

Amandine Henry et Corinne Diacre lors du Mondial 2019 Crédit: Getty Images

Je voulais tellement laisser les joueuses tranquilles que je me suis certainement coupée d'elles à un moment

Mais la sélectionneuse a aussi amorcé un mea culpa en concédant qu'elle avait eu du mal à trouver la bonne distance avec son groupe ces derniers mois. Pour ne pas créer d'ambiguïté sur son rôle et sa capacité à faire des choix tactiques parfois difficiles, elle concède avoir été probablement trop raide. Elle a donc modifié sa manière de fonctionner lors des derniers rassemblements des Bleues, redonnant le brassard de capitaine à Wendie Renard avec laquelle elle avait aussi été en froid un temps.

"Au fil de certaines discussions, j'ai senti que le recul que je prenais pour leur bien, elles ne le voyaient pas comme ça. Je voulais tellement les laisser tranquilles que je me suis certainement coupée d'elles à un moment. J'en ai tiré des conclusions, j'ai vu comment ça se passait et j'évolue. (...) On a renoué le dialogue avec Wendie. Je sais que l'on peut avoir confiance l'une en l'autre. Sans cela, ça ne fonctionne pas. Nous savons toutes les deux à quoi nous devons nous en tenir. Wendie est intègre, loyale", a-t-elle encore estimé dans le quotidien sportif français.

Mais le cas Amandine Henry est différent. Heurtée par le choix de son ex-capitaine de s'exprimer à la télévision lors d'une interview dans le Canal Football Club l'an passé sur sa non-sélection, Diacre n'a pas renoué le lien depuis. Si la porte n'est pas définitivement fermée, on voit mal la situation évoluer en vue de l'Euro. "Cette histoire a fait beaucoup trop de bruit. D'ailleurs, ce serait pas mal si on en parlait pour la dernière fois, pour laisser le passé au passé. En plus, c'est un sujet qui, pour moi, aurait dû se traiter en interne. (...) La confiance n'est plus là en tant qu'Amandine capitaine. Mais Amandine est une joueuse sélectionnable."

