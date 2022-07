De notre envoyé spécial à Rotherham,

Elle était dans un soir de Grace", nous a souri Kenza Dali au moment d'évoquer la performance de Grace Geyoro Le jeu de mots avait franchi les portes du vestiaire des Bleues. "", nous a souri Kenza Dali au moment d'évoquer la performance de Grace Geyoro face à l'Italie (5-1). Elle ne croit pas si bien dire : elle qui restait sur huit buts en 49 sélections a connu une soirée anormale à Rotherham. Elle a marqué, suffisamment rare pour être souligné, pour lancer les siennes sur les traces d'une soirée historique . Mais elle ne s'est pas arrêtée là, s'offrant un triplé improbable, avec notamment deux buts plein de classe : l'un en mystifiant la gardienne italienne d'une feinte terrible, l'autre d'une reprise de volée pleine de maîtrise.

"Mon préféré, ça reste le deuxième, a expliqué l'héroïne du soir après coup. Sur le moment, Marie me fait une superbe déviation et je me suis dit 'wow, je me retrouve dans une position où je n'ai pas l'habitude d'être. Il fallait faire un choix rapide, je la pousse un peu loin mais j'arrive à faire le crochet et à finir". Élue logiquement joueuse du match, la Parisienne arborait un large sourire tout au long de l'après-match, malgré des obligations médiatiques chargées. Comment expliquer ce soudain goût du but ?

"L'idée, c'était de créer des espaces et que ces espaces soient exploités par quelqu'un, expliquait Corinne Diacre après le match. Il fallait que les joueuses soient très observatrices des déplacements des unes et des autres pour pouvoir être à la finition". Trois fois, ce fut donc Geyoro, ravie de sa progression dans ce domaine.

Les Bleues au-dessus de la mêlée ? "Et elles ont une marge de progression..."

"On a eu peur"

"J’ai eu pas mal de coachs qui me reprochaient ça auparavant, a-t-elle expliqué. Il fallait que je travaille plus devant le but parce que j’ai tendance à être beaucoup dans ces situations-là". "Il faudrait qu’elle soit blessée plus souvent !", l'a d'ailleurs chambrée sa sélectionneure sur TF1. Car si la milieu de terrain a brillé de mille feux, elle a longtemps été dans l'incertitude quant à ce match d'ouverture.

Car le 21 juin dernier, c'est une énorme frayeur qu'a connue la joueuse à Clairefontaine. C'est en larmes, soutenue par sa capitaine Wendie Renard, que la Parisienne avait quitté l'entraînement des Bleues après que son genou se soit dérobé en marchant sur le ballon. Panique chez les Bleues. "C'est vrai qu'on a eu peur, reconnaissait Eve Périsset dimanche après le hat trick de sa partenaire. Mais quand on a eu le résultat de l'IRM, on a vu que ce n'était rien de grave. Ce soir, on a pu constater à quel point elle est importante pour nous". "Tout le monde est important dans le groupe mais Grace prend de plus en plus de place, a complété Charlotte Bilbaut, sa sentinelle dimanche. Elle est de plus en plus décisive aussi, c'est ce que la coach lui demande aussi. Elle nous fait du bien".

Ce court laps de temps fut malgré tout pénible pour elle. Parce qu'elle a dû penser que sa saison était déjà bonne pour finir à la poubelle, définitivement pourrie de A à Z. Avant cet Euro, avant cette blessure, Geyoro a vécu des mois très agités au PSG. Pour sa première saison comme capitaine du club parisien, elle a traversé des zones de turbulences encore inédites pour elle et pour le club, notamment via l'affaire Kheira Hamraoui.

L'affaire Hamraoui avant la blessure en prépa

Quand cette affaire a éclaté, j'ai été choquée, expliquait-elle à Je me suis dit : 'Wow, c'est ma première année dans ce rôle, il se passe ça, comment je vais faire.' J'ai essayé d'être juste, de ne pas prendre parti parce que j'avais un rôle super important". Proche de Marie-Antoinette Katoto, Geyoro a parfois été tiraillée entre ses amitiés personnelles et son rôle collectif. , expliquait-elle à L'Equipe en avril dernier ". Proche de Marie-Antoinette Katoto, Geyoro a parfois été tiraillée entre ses amitiés personnelles et son rôle collectif.

Dans ce contexte, la saison parisienne, uniquement couronnée de succès en Coupe de France, aura été une épreuve à part entière, finalement soldée par la suspension de Didier Ollé-Nicolle. Alors, avec les Bleues, elle pensait vivre un nouveau départ et patatras. Mais, Geyoro y a cru et, une fois les inquiétudes levées, elle a tout donné pour être au niveau de cet Euro.

"C’était compliqué surtout que ça tombait pendant les matchs amicaux alors que je me disais que j’avais besoin de jouer avant la compétition, a-t-elle ajouté. Mais c’est comme ça, ça fait partie d’une carrière. Il fallait que je m’adapte et j’ai beaucoup travaillé en salle aussi, j’ai été bien suivie au niveau des soins. J’ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour être en forme pour ce premier match". Elle le fut. Mais c'est avec une sérénité déconcertante que, comme ses coéquipières, elle n'a pas voulu s'enflammer, même après ce triplé et ce ballon signé par ses partenaires qui pesait "lourd" dans son sac après le match.

"Pour l'instant, on n'a rien gagné, a-t-elle avancé, se projetant sur la suite. Cette entrée en matière fait plaisir mais l'objectif c'est le 31 juillet". Il n'empêche, ce France-Italie n'est-il pas le moment le plus fort de sa carrière en Bleues ? Elle aimerait que cela ne soit pas le cas : "On doit attendre la suite avant de dire cela car j'espère que ça sera encore aussi magique".

