L'automne 2020 des Bleus vous a semblé embouteillé ? Attendez de voir l'année 2021 de l'équipe de France, année qui pourrait offrir aux Tricolores deux nouveaux titres et une qualification pour le Mondial 2022. Mais aussi et surtout un sacré paquet de matches.

L'équipe de France jouera sur trois tableaux en 2021 : l'Euro, bien évidemment. La compétition phare de l'année 2020 ayant été reportée à l'été prochain en raison de la pandémie de coronavirus. Les hommes de Didier Deschamps tenteront également de remporter la Ligue des nations, dont le tirage au sort du Final Four a été effectué jeudi dernier. Le feu d'artifice final de la nouvelle compétition de l'UEFA se déroulera entre le 6 et le 10 octobre en Italie, avec une demie de choix entre Bleus et Belges le 7 octobre à Turin.