Les Bleuettes ont souffert, mais le jeu en valait la chandelle. L'équipe de France U19 s'est qualifiée pour la finale de l'Euro U19 en s'imposant au bout des prolongations (3-1) contre l'Espagne. Les Françaises peuvent remercier Melvine Malard (104e) et Vicki Becho auteure d'un doublé (110e,114e). Elles affronteront dimanche (17h) l'Allemagne en finale, au St. Mirren Park de Paisley.

Contrairement à leurs homologues masculins, éliminés mercredi aux tirs au but par l'Espagne (0-0, 3-4 t.a.b), les Bleuettes joueront leur dixième finale de la compétition en 22 éditions. Elles vont surtout tenter de décrocher un cinquième titre après 2003, 2010, 2013 et 2016. Elles avaient été battues deux fois en finale contre les Allemandes (2002 et 2006).