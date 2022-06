3/3 pour les Bleuets. Après avoir battu la Slovaquie (0-5) et la Roumanie (1-2), les U19 Français ont enchaîné ce vendredi en disposant de l'Italie (4-1) grâce à des buts de Florent Da Silva, Loum Tchaouna (doublé) et Tayrik Arconte. Un troisième succès synonyme de première place du groupe A avec neuf points devant les Italiens, six unités. Les joueurs de Landry Chauvin obtiennent donc l'avantage de jouer le second du groupe B en demi-finale mardi prochain.

Un début de match timide

L'équipe de France s'est fait peur. En début de match, les Italiens ont montré bien plus d'envie, de combativité et ont gêné les Bleuets avec un pressing bien exécuté. À la 16e minute, les Transalpins ont été récompensé pour leur bonne entame de match en profitant d'un manque d'agressivité de la défense tricolore face à Giuseppe Ambrosino, libre de servir Cristian Volpato en pleine surface, qui a ajusté Yann Lienard avec un plat du pied gauche (0-1, 16e).

Néanmoins, malgré une équipe remaniée puisque Thimothée Lo-Tutala Martin Adeline, Ange-Yoan Bonny ou encore Alan Virginius ont débuté sur le banc, laissés au repos par Landry Chauvin, les Bleuets ont rapidement réagi. Quelques minutes plus tard, grâce à une inspiration de Florent Da Silva, auteur d'une frappe puissante et croisée depuis l'entrée de la surface, l'équipe de France a égalisé (1-1, 24e) et a repris le match en main.

Les petits bleus ont parfaitement réagi

Mieux mentalement et plus dominants sur la pelouse, les joueurs de Landry Chauvin sont parvenus à prendre le dessus sur les Italiens, victimes d'un coup derrière la tête après cette égalisation française, à l'image de Gioele Zacchi. Pressé par Loum Tchaouna, le portier italien a manqué sa relance au pied et les Français en ont profité. Dans la foulée, Florent Da Silva s'est mué en passeur décisif après son but en servant Loum Tchaouna dans la surface. Le Rennais n'avait plus qu'à finir avec un plat du pied droit (2-1, 36e). Le troisième but de la compétition pour le Rennais de 18 ans qui se place seul à la tête du classement des buteurs.

Au retour des vestiaires, comme en début de match, les Français ont connu un frisson avec une tête italienne venue s'écraser sur le poteau gauche de Yann Lienard (51e). Néanmoins, les Français n'ont pas cessé d'attaquer et Loum Tchaouna, encore lui, après avoir éliminé deux défenseurs transalpins, a envoyé une superbe frappe puissante du gauche sous la barre (3-1, 69e). Dix minutes plus tard, Alan Virginius a trouvé Tayrik Arconte, tous deux entrés en jeu quelques minutes auparavant, dans le dos de la défense adverse grâce à une passe millimétrée, l'Ajaccien n'avait plus qu'à finir avec un plat du pied (4-1, 79e). Une large victoire et une première place, mission accomplie pour les Tricolores.

Place au dernier carré, le titre en ligne de mire

Malgré des entames de matches timides contre la Slovaquie et l'Italie et des phases de relâchement face à la Roumanie, les petits bleus ont globalement maîtrisé et dominé leurs trois rencontres de cette phase de groupes. Avec onze buts marqués en trois matches pour deux encaissés, les Français, et surtout Landry Chauvin, jouissent d'une belle force offensive avec Loum Tchaouna (4 buts, 2 passes décisives) et Alan Virginius (2 buts, 3 passes décisives) notamment et arrivent remplis de confiance dans ce dernier carré.

Avec trois succès en autant de rencontres, l'équipe de France termine première du groupe A devant leur adversaire du jour et aura le privilège d'affronter le second du groupe B, l'Angleterre, l'Israël ou la Serbie en demi-finale. Si la qualification pour le dernier carré synonyme de qualification pour le Mondial U20 2023 est « le premier objectif atteint » par les Bleuets pour Landry Chauvin, il est désormais l'heure de « penser à devenir champions d'Europe » juge le sélectionneur tricolore.

