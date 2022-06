Les Bleuets lancent parfaitement leur Euro. À Trnava, en match d'ouverture, l'équipe de France, dangereuse offensivement et très solide défensivement, a écrasé la Slovaquie, pays hôte, grâce à un but de Loum Tchouana et des doublés d'Ange-Yoan Bonny et Alan Virginius (0-5). Une victoire fleuve importante puisqu'elle permet de faire le plein de confiance avant d'affronter la Roumanie mardi et l'Italie vendredi, les deux autres nations du groupe A.

L'entame de match a été délicate pour les joueurs de Landry Chauvin. Sous la chaleur de Trnava (une trentaine de degrés), les Bleuets ont semblé, durant les dix premières minutes, légèrement empruntés physiquement face à des Slovaques, désireux de faire plaisir aux nombreux supporters venus au Stade Antona Malatinského. Agressive dans les duels dans le début de match, la Slovaquie a, petit à petit, laissé l'équipe de France développer son jeu et se procurer des occasions.

Un seul point noir : la blessure de Bondo

Au quart d'heure de jeu, les joueurs de Landry Chauvin ont trouvé la faille en passant par le côté droit, eux qui s'entêtaient à passer par la gauche, grâce à un joli centre de Pereira, coupé par Loum Tchouana dans les six mètres slovaques (0-1, 16e). Ensuite, pendant qu'Alan Virginius a étalé toute sa technique et sa vitesse, les locaux ont continué de reculer et l'attaquant de Sochaux a fini par en profiter. Lancé dans le dos de la défense, le numéro 7 a parfaitement décalé à Ange-Yoan Bonny, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (0-2, 34e).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Landry Chauvin n'ont pas ralenti. Au contraire. En l'espace de six minutes, les petits Bleus, en blanc samedi, ont anéanti les espoirs de la Slovaquie en inscrivant trois buts. D'abord avec une frappe enroulée en pleine lucarne d'Alan Virginius (57e), puis avec un déplacement de renard des surfaces d'Ange-Yoan Bonny (59e) et enfin avec une tête de Virginius en reprenant une frappe manquée de Loum Tchouana (61e). Ensuite, les Bleuets et Landry Chauvin ont géré leur fin de rencontre, les premiers en faisant tranquillement tourner le ballon, le second en préservant ses éléments clés.

Si le trio offensif tricolore a brillé avec un doublé et une passe décisive pour Alan Virginius, un but et un doublé de passes décisives pour Loum Tchouana et enfin un doublé pour Ange-Yoan Bonny, la blessure de Warren Bondo est venue entacher la soirée de l'équipe de France U19. Peu après la pause, le jeune nancéen, très intéressant au milieu de terrain lors de la première période, s'est écroulé et a directement demandé le changement, avant de grimacer sur le banc de touche. Si la nature de sa blessure reste encore floue, ses coéquipiers et Landry Chauvin devront peut-être se passer de lui pour la suite de la compétition.

