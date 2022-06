La France poursuit sur sa lancée. Victorieuse de la Slovaquie pour son entrée en lice (0-5), l'équipe de Landry Chauvin a enchaîné contre la Roumanie (1-2), ce mardi, et s'est qualifiée pour les demies de l'Euro U19, assurant également sa place pour le Mondial U20 2023. À la DAC Arena (1-2) les Bleuets se sont imposés grâce à des buts de Loum Tchaouna et Martin Adeline.

Tchaouna et Virginius continuent de briller

Ad

La tâche a été moins facile que samedi, mais le travail a été effectué. Après une victoire fleuve contre les locaux (0-5) il y quatre jours, les Français s'attendaient à un match un peu plus compliqué contre les Roumains ce mardi. Si le sélectionneur Landry Chauvin avait des raisons légitimes de rester prudent, ses jeunes joueurs ont, néanmoins, encore une fois largement dominé et maîtrisé leur rencontre.

Euro U19 Les Bleuets encore frustrés par l'Espagne 24/07/2019 À 19:43

Comme samedi, Loum Tchaouna, une nouvelle fois titularisé dans le trio offensif, a mis les siens sur la bonne voie en ouvrant le score. Dès la douzième minute, le Rennais a profité d'un très bon centre à ras de terre d'Alan Virginius devant le but de Robert Dimitrie Popa pour pousser le cuir d'un plat du pied droit (0-1, 12e). Le deuxième but de l'ailier de 18 ans dans la compétition, la deuxième passe décisive pour son compatriote sochalien.

Quelques minutes plus tard, les Bleuets, parfaitement en place face à des Roumains impuissants dans le jeu, ont doublé la mise grâce à un danger venu de l'autre côté du terrain. Jordan Varela, resté sur le banc lors du premier match, a débordé côté gauche et a adressé un bon centre à ras de terre et en retrait pour Martin Adeline, serein au moment de placer son plat du pied droit dans le petit filet gauche du but roumain (0-2, 20e).

L'objectif de Chauvin est atteint

En seconde période, face à la maîtrise de ses hommes, Landry Chauvin, précautionneux pour le dernier carré, a fait souffler ses cadres Ange-Yoan Bonny, Martin Adeline et Alan Virginius. Les Roumains, pourtant inoffensifs jusqu'ici, sont parvenus à en profiter en toute fin de match grâce au latéral Andrei Coubis (1-2, 82e). Les joueurs d'Adrian Vasii ont marqué sur leur seul tir cadré de la rencontre, contre huit côté tricolore.

À la veille du match d'ouverture contre la Slovaquie samedi, le coach français avait confié sur le site de la FFF l'objectif de son groupe, son staff et lui-même : se qualifier pour le Mondial U20 2023. C'est chose faite. En atteignant le dernier carré de cet Euro U19 2022, les Bleuets sont assurés de s'envoler pour l'Indonésie la saison prochaine. En attendant, vendredi, les Français joueront la première place du groupe A face à l'Italie, victorieuse de ses deux matches également, avant d'aborder sa demi-finale contre le premier ou le second du groupe B dans une semaine.

Euro U19 Les Bleuets reçus 3/3 21/07/2019 À 18:57