À défaut de signer le carton plein, l'Allemagne a assuré l'essentiel. Grâce au nul obtenu face à l'Autriche (1-1) après ses victoires face au Danemark et à la Serbie, la Mannschaft a validé son billet pour les demi-finales de l'Euro Espoirs et pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Avec sept points, les Allemands, tenants du titre, devancent le Danemark, éliminé en dépit de sa 2e victoire, 2-0 face à la Serbie, après son succès devant l'Autriche en ouverture (3-1).

Avec six points et une différence de but de +2, les Danois ne peuvent plus se qualifier pour les demi-finales en tant que meilleur deuxième: ils sont devancés par l'Italie, pays-hôte (6 pts et +3), qui doit elle-même attendre le résultat de France-Roumanie, lundi, pour savoir si elle sera au non qualifiée. L'Autriche (3e, 4 pts) et la Serbie (0 pt) sont aussi éliminées.