Malgré une entame ratée, l'Espagne verra les demi-finales. Battue par l'Italie lors de son entrée en lice (2-3), la Rojita a parfaitement relevé la tête en dominant la Belgique mercredi dernier (2-) et, surtout, en étrillant la Pologne ce samedi (5-0). Mis sur orbite par Pablo Fornals (1-0, 17e), les Espagnols ont pris le large grâce à Mikel Oyarzabal (2-0, 35e), Fabian Ruiz (3-0, 39e), Dani Ceballos (4-0, 71e) et Borja Mayoral (5-0, 90e). Grâce à leur différence de buts, les protégés de Luis de la Fuente terminent à la première place du groupe A et valident donc leur billet pour le dernier carré. En tête de leur poule avant cette dernière journée, les Polonais chutent au troisième rang et ne poursuivront pas l'aventure.

Maintenant, l'Italie doit attendre

Intercalée entre ces deux sélections, l'Italie est dans l'expectative. A domicile, les jeunes Transalpins ont fait le boulot contre la Belgique (3-1), qui a fini la rencontre à dix après l'expulsion d'Isaac Mbenza (93e). Mais les Azzurrini ne savent pas encore s'ils prendront part aux demies, car seul le meilleur des trois deuxièmes de groupes sera qualifié pour la suite de la compétition. Avec 6 points et une différence de buts de +3, Federico Chiesa et ses coéquipiers peuvent y croire. Mais un match nul entre la Roumanie et la France lundi (21h) réduirait leurs espoirs à néant.