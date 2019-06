Défaite absolument interdite pour les Bleuets lundi soir. Face à la Roumanie (21h), les coéquipiers de Moussa Dembélé, auteur du but de la victoire face à la Croatie (1-0), joueront leur qualification en demi-finales de l’Euro, mais surtout leur billet direct pour le Japon. En cas d’accès au dernier carré, les Bleuets feront partie des quatre équipes européennes qualifiées pour les prochains Jeux Olympiques à Tokyo, en 2020.

Sortie de route proscrite

Il suffira d’au moins un nul face à la Roumanie, actuel leader du groupe C (6 points comme la France, mais +5 de différence de buts contre +2 pour la France), pour que les Bleuets rejoignent les demies. En cas de victoire, ils seront qualifiés en tant que premier du groupe C. En cas de nul, ils prendront le dernier ticket en tant que meilleur deuxième, devant l’Italie ou la Pologne.

Ce qui signifie aussi qu’une défaite éliminerait les Bleuets de la compétition, mais aussi de la route vers Tokyo. Inquiétants face à l’Angleterre pour débuter, avec une victoire in extremis (2-1) après deux penaltys manqués et un but contre-son-camp dans les arrêts de jeu, ils ont montré du mieux en début de match face à la Croatie (victoire 1-0). Sans pour autant convaincre sur l’intégralité de la rencontre.

"Les deux premiers matches ont été particuliers et on sait qu'on n'a pas encore fait un match plein. Si on veut aller au bout, il faudra des matches pleins. Donc si on fait un gros match, ça ne peut que nous aider", a admis le capitaine Lucas Tousart.

Un nul pour arranger tout le monde ?

L’entraîneur Sylvain Ripoll tient néanmoins à rappeler que la France a deux victoires et six points. Et se retrouve "dans la situation où on souhaitait être, à savoir avoir le destin entre nos pieds."

Face à la Roumanie, deuxième meilleure attaque de cet Euro derrière l’Allemagne, il faudra que la défense soit prête d’entrée. Pourtant, malgré l’enjeu, on pourrait presque s’attendre à un match fermé : en effet, un nul qualifierait les deux équipes.

"On veut être premiers, c'est tout. On y va pour la première place", a tranché Moussa Dembélé. Appuyé par Tousart. "On n'a pas le droit de se reposer sur un match nul. On doit aller chercher une victoire et assurer la première place. On n'est jamais à l'abri d'un corner à 0-0 et avec une défaite on rentre à la maison. Ce serait une grossière erreur de viser le nul".

Moussa Dembélé lors de la rencontre France-Croatie / Euro espoirs 2019Getty Images

Absent des JO depuis 1996

Un petit point à prendre donc, pour une double récompense. La France n’a plus disputé un tournoi olympique depuis 1996, et un quart de finale perdu face au Portugal. A l’époque, les stars tricolores s’appelaient Robert Pirès, Sylvain Wiltord ou Antoine Sibierski. Cinq olympiades ratées, 23 ans d’absence, cela commence à faire long. Les Espoirs, qui font office de sélection olympique depuis 1992, sont tout proches de briser la série noire.

Une qualification récompenserait le travail de Sylvain Ripoll, arrivé il y a deux ans. Après avoir qualifié les Bleuets pour un Euro pour la première fois depuis 2006, le Rennais peut les amener encore plus haut. C'est un "match qui peut être hyper important dans l'histoire des Espoirs", juge-t-il. Une qualification olympique oui. Mais d’abord une deuxième victoire dans un Euro Espoirs, 31 ans après l’unique sacre tricolore en 1988. Là aussi, une durée qui parait une éternité.