L'Italie surprise à domicile par la Pologne

Coup d'arrêt pour les jeunes Italiens. Après avoir battu l'Espagne (3-1) avec brio dimanche, suscitant un réel engouement populaire, les coéquipiers de Federico Chiesa se sont inclinés face à la Pologne (0-1) mercredi, pour leur deuxième match dans la compétition. Résultat, les locaux sont deuxièmes du groupe A, avec une dernière rencontre à jouer contre la Belgique samedi (21h00). Pour rappel, seuls les premiers de chaque groupe et le meilleur deuxième seront qualifiés pour la suite de la compétition.

La Pologne, surprenante leader, a terrassé la formation de Luigi Di Biagio grâce à un but de Bielik (40e) contre le cours du jeu. Malgré les entrées de Moise Kean et Nicolo Zaniolo, les Polonais ont tenu bon et engrangent un succès quasi synonyme de qualification pour le second tour. Plus tôt dans la soirée, l'Espagne a, dans le même groupe, arraché la victoire à la 89e minute contre la Belgique, grâce à une superbe frappe de Pablo Fornals. Les coéquipiers de Dani Ceballos sont à égalité de points avec l'Italie.