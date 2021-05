C'est un des leaders de l'OM, un défenseur polyvalent à même de briller en centrale et au milieu de terrain. Mais le réservoir français est tel que Sylvain Ripoll a décidé de s'en passer : Boubacar Kamara ne disputera pas la phase finale de l'Euro Espoirs (31 mai au 6 juin, en Hongrie et Slovénie). Pourtant, le Marseillais faisait bien partie de la sélection retenue pour la phase de groupes. Mais la concurrence au milieu, incarnée par Youssouf Fofana (Monaco) ou Maxence Caqueret (OL), a fait le reste.

D'autant que des noms encore plus ronflants font leur retour. Le sélectionneur des Bleuets a ainsi convoqué plusieurs joueurs qui ont déjà connu les Bleus pour le quart de finale de l'Euro Espoirs, face aux Pays-Bas, qui aura lieu lundi prochain (18h) : Dayot Upamecano, Houssem Aouar, Eduardo Camavinga et Jonathan Ikoné. Quatre éléments qui n'ont pas été retenus par Didier Deschamps pour l'Euro.

Euro U21 Les Bleuets en quarts mais à peine plus avancés 31/03/2021 À 21:05

Si le Lillois n'a plus été appelé en Bleus depuis octobre 2019, les joueurs de Leipzig, Lyon et Rennes étaient pourtant présents lors du rassemblement d'octobre dernier (face à l'Ukraine, le Portugal et la Croatie) mais payent une fin de saison en dents de scie.

La liste des 23 :

Gardiens : Dimitry Bertaud (Montpellier HSC), Alban Lafont (FC Nantes), Illan Meslier (Leeds United)

Défenseurs : Benoît Badiashile (AS Monaco), Colin Dagba (PSG), Wesley Fofana (Leicester), Pierre Kalulu (AC Milan), Ibrahima Konaté (RB Leipzig), Faitout Maouassa (Stade Rennais), Adrien Truffert (Stade Rennais), Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Milieux : Houssem Aouar (OL), Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Maxence Caqueret (OL), Romain Faivre (Stade Brestois 29), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubakary Soumaré (LOSC), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco)

Attaquants : Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Odsonne Edouard (Celtic Glasgow), Amine Gouiri (OGC Nice), Jonathan Ikoné (LOSC), Randal Kolo Muani (FC Nantes)

Euro U21 Mauvaise nouvelle pour Monaco : Tchouaméni touché à la cheville droite avec les Bleuets 31/03/2021 À 20:49