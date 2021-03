Pour les Bleuets, l'Euro commence ici... et les JO aussi. Sylvain Ripoll va donner lundi une première liste de 23 joueurs pour l'Euro Espoirs, qui pourra éventuellement être modifiée avant le début de l'épreuve et un vue des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est un sacré périple qui attend les Bleuets qui auront été désignés lundi (16h00) par le sélectionneur. Réunis le 22 mars à Clairefontaine, ils partiront le lendemain vers l'ouest de la Hongrie, où ils affronteront le Danemark dès le 25 mars pour leur premier match, à Szombathely. Ensuite, les rencontres vont s'enchaîner dans un groupe C très accessible, avec la Russie le 28 mars puis l'Islande le 31 mars.

S'ils finissent dans les deux premiers de leur poule, les Espoirs français auront le droit de revenir en Hongrie pour la phase finale du tournoi à partir du 31 mai, avant, peut-être, de disputer le 6 juin la finale à Ljubljana, en Slovénie. Mais la liste des 23 de lundi ne sera peut-être pas celle de la deuxième phase et certainement pas celle des JO, du 22 juillet au 7 août, pour laquelle Sylvain Ripoll aura plus de marge de manoeuvre, avec notamment trois joueurs autorisés en dehors de la catégorie d'âge.

Sylvain Ripoll | France-Rep Tchèque, septembre 2019 Crédit: Getty Images

En attendant les Jeux, pour lesquels les Bleuets se sont qualifiés grâce à leur demi-finale lors du dernier Euro U21 en 2019 en Italie, les Espoirs auront en tous cas un programme déjà très dense en Hongrie pour une première phase abordée sans aucune préparation ou presque depuis les derniers matches éliminatoires disputés en novembre. "C'est la particularité de la formule, dans ce contexte sanitaire. On va s'adapter, comme tout le monde, comme en ce moment. On n'aura pas de match de préparation, ce n'est pas l'idéal, mais ça ne reste que du football, nous ne somme pas à plaindre", avait alors réagi le sélectionneur.

Pas de déçus

Sur le chemin de l'Euro hongro-slovène, Ripoll a en outre perdu son capitaine et leader technique Jeff Reine-Adelaïde, gravement blessé à un genou en février avec Nice. Mais il peut compter sur une génération solide, avec des cadres efficaces et réguliers en club comme Benoît Badiashile (Monaco), Mattéo Guendouzi (Hertha Berlin), Amine Gouiri (Nice), Moussa Diaby (Leverkusen) ou Odsonne Edouard (Celtic Glasgow). D'autres, comme Jules Koundé (Séville), Houssem Aouar (Lyon) ou Boubacar Kamara (Marseille), qui seront peut-être appelés lundi par Ripoll, sont tout proches ou ont déjà évolué à l'étage du dessus, celui des Bleus de Didier Deschamps, qui dévoilera quant à lui sa liste jeudi.

Mais il ne devrait pas y avoir de déçus tant les objectifs des Espoirs sont excitants, à Tokyo et avant, avec cet étrange Euro en deux morceaux. "L'objectif, ça sera de gagner. Je sais qu'on a un très bel effectif. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose de très beau à faire", avait ainsi assuré Guendouzi au moment de la qualification.

Jules Kounde célèbre son but lors de France - Slovaquie en qualification de l'Euro Espoirs le 12 octobre 2020 Crédit: Getty Images

