Houssem Aouar et Eduardo Camavinga ne disputeront pas les premiers matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France A fin mars. Les milieux lyonnais et rennais ont été convoqués lundi par Sylvain Ripoll pour la phase de groupes de l'Euro Espoirs qui se tient lors de la même période. Dans leur poule, les Bleuets seront opposés au Danemark (25 mars), à la Russie (28 mars) et à l'Islande (31 mars).

Déjà appelé avec les Bleus de Didier Deschamps par le passé, le Lillois Jonathan Ikoné fait également partie de la liste des Espoirs, au même titre que certains joueurs qui tapent à la porte des A : Wesley Fofana ou Jules Koundé. Cadres chez les Bleuets, Mattéo Guendouzi, Alban Lafont, Ibrahima Konaté, Moussa Diaby, Boubacar Kamara ou Odsonne Edouard, déjà auteur de 15 buts en 10 sélections, ont également été appelés.

Sylvain Ripoll a aussi convoqué certains jeunes joueurs qui s'illustrent particulièrement cette saison en Ligue 1 : Benoît Badiashile, Romain Faivre, Aurélien Tchouaméni, Amine Gouiri ou Randal Kolo Muani , particulièrement en forme dimanche soir avec Nantes sur la pelouse du PSG (1-2). Les quarts de finale de l'Euro Espoirs se dérouleront à partir du 31 mai en Slovénie et en Hongrie. Sylvain Ripoll pourra convoquer un nouveau groupe. Ce qui laisse encore un espoir à certains joueurs pour postuler à une place avec les Bleus de Didier Deschamps cet été.

