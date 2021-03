Une étoile en moins au prochain Euro Espoirs. Mason Greenwood, 19 ans, a déclaré forfait pour en raison d'une blessure, a indiqué Manchester United. Le jeune joueur britannique a pourtant joué 90 minutes sans problème et marqué avec les Red Devils dimanche lors de la défaite à Leicester (3-1) en quart de finale de la Coupe d'Angleterre. Loué comme un "nouveau Wayne Rooney" l'an passé, lorsqu'il était devenu le troisième joueur de Manchester United a inscrire 17 buts ou plus à moins de 20 ans, avec Rooney et George Best, Greenwood n'a pas totalement confirmé ces promesses cette année.

Son explosivité et sa capacité à frapper fort et précisément des deux pieds avaient même convaincu Gareth Southgate de le convoquer en "A" malgré la forte concurrence dans ce secteur, pour des matches de la Ligue des Nations en septembre. Il avait joué les 12 dernières minutes du premier match en Islande, avant de se faire renvoyer à la maison avec Phil Foden pour avoir invité deux jeunes femmes à l'hôtel de l'équipe à Reykjavik, en violation du protocole anti-Covid.

Avec 5 buts et 5 passes décisives en 39 matches cette saison, Greenwood doit se battre pour une place dans la ligne d'attaque des Red Devils avec Edinson Cavani, Marcus Rashford, Anthony Martial et même dernièrement Daniel James. Greenwood a été remplacé par le milieu offensif de Norwich, Todd Cantwell, dans le groupe anglais.

