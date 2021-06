Déjà victorieuse en 2017 et finaliste en 2019, l'Allemagne a remporté dimanche l'Euro-Espoirs de football et confirmé qu'elle était l'une des meilleures nations chez les jeunes en battant le Portugal (1-0), qui attend toujours de son côté un premier titre. Les Allemands, qui jouaient leur troisième finale consécutive et s'étaient déjà imposés dans l'épreuve en 2009 et 2017, l'ont emporté grâce à un but de Lukas Nmecha à la 48e minute. En 2019, lors de la précédente édition, ils avaient été battus en finale par l'Espagne. Le Portugal de son côté attend toujours un premier titre à l'Euro-Espoirs et a désormais perdu trois finales, en 1994, 2015 et 2021.

Nmecha a été le seul buteur du match

La première période a été équilibrée entre les deux équipes, avec deux belles occasions pour le Portugal, à chaque fois signées Tiago Tomas, auxquelles l'Allemagne a répondu par une grosse frappe de Maier et, surtout, un tir dévié du jeune (18 ans) et talentueux Wirtz, qui a touché la transversale de Diogo Costa. Éblouissant en demi-finales face aux Pays-Bas (2-1), Wirtz a été moins en vue dimanche à Ljubljana (Slovénie) et a laissé le premier rôle à Nmecha. L'attaquant d'Anderlecht, prêté par Manchester City, a marqué le seul but du match sur un impeccable service de Baku.

Après l'ouverture du score allemande, le Portugal a poussé mais sans vraiment trouver de situations très dangereuses. Au contraire, ce sont les Allemands qui auraient pu tuer le match quand Adeyemi s'est retrouvé en face à face avec Diogo Costa après une superbe action individuelle (72e). Le gardien portugais est sorti vainqueur du duel, mais cela n'a pas suffi à son équipe, qui n'a donc pas rejoint la sélection A, championne d'Europe pour au moins quelques jours encore.

